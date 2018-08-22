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12:08 (мск), источник: РИА Новости

Киев не согласится на предложения Москвы по Донбассу, заявил Порошенко

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев никогда не согласится на предложения России по достижению мира в Донбассе.

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Источник: РИА Новости

«Ключ от мира (в Донбассе. — Прим. ред.) находится не в Киеве, не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Ключ от мира находится в Кремле. И если кто-то нам будет навязывать российские кабальные условия, я хочу подчеркнуть, что не только для президента, а для всей украинской нации этот путь категорически неприемлемый, поскольку этот путь не к миру», — заявил Порошенко в среду на форуме ветеранов в столице Украины.

Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения «публичными бездоказательными инсинуациями». Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель выразили сожаление в связи с пробуксовкой минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что в ходе переговоров Путина и Меркель «выражалась обеспокоенность в связи с неясными перспективами продления истекающего закона об особом статусе Донбасса, что является достаточно важным элементом минских договоренностей».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва «за то, чтобы “нормандская четверка” работала активно, но чтобы эти встречи не заканчивались договоренностями, которые не выполняются… на карте обозначили три населенных пункта (в Донбассе. — Прим. ред.), в которых должно было состояться разведение сил и средств». По его словам, в первых двух населенных пунктах такое разведение произошло, в третьем киевская сторона ищет любые предлоги, чтобы это не состоялось.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в «нормандском формате» (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Итоги переговоров Путина и Меркель: показательный диалог с Россией перед лицом США
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