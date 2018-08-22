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15:20 (мск), источник: РИА Новости

Кремль не знает о падении ракеты с ядерным двигателем в Баренцево море

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Кремль не располагает никакой информацией о якобы неудачном испытании новейшей российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой, о которой сообщил американский телеканал CNBC, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Источник: РИА Новости

Во вторник канал CNBC со ссылкой на свои источники сообщил, что в конце 2017 года испытания этой ракеты прошли неудачно, она упала в Баренцево море.

В отличие от американского телеканала я не располагаю такой информацией и рекомендую обратиться к нашим экспертам в этой области — Министерству обороны.
Дмитрий Песков.
пресс-секретарь президента РФ
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Нынешнее сообщение CNBC о якобы неудачных испытаниях российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой — не первое, которое сделал телеканал на эту тему. В конце мая нынешнего года CNBC со ссылкой на знакомые с докладом разведки США источники опубликовал информацию, согласно которой все проведенные в период с ноября 2017 по февраль 2018 года испытания этой ракеты были неудачными. В частности, утверждалось, что в ходе испытаний ядерная силовая установка (основная для такой ракеты) не запустилась.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на то сообщение CNBC посоветовал журналистам слушать президента России Владимира Путина и верить главе государства.

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В марте нынешнего года в послании Федеральному собранию Путин сообщил о новейших видах отечественного стратегического вооружения. Речь, в частности, шла о крылатой ракете с ядерной энергетической установкой. Такая ракета имеет практически неограниченную дальность, непредсказуемую траекторию полета и возможность обхода рубежей перехвата, и потому является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО, подчеркивал президент.

Путин тогда сообщил, что испытания этой ракеты успешно прошли в конце 2017 года на Центральном полигоне Министерства обороны, в ходе испытательного полета энергетическая установка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенные пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружения — стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой, отметил глава государства.

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