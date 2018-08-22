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15:18 (мск), источник: Коммерсантъ

В Праге изменили текст таблички на памятнике маршалу Коневу

Муниципалитет шестого района Праги решил установить на памятнике маршалу Ивану Коневу таблички с дополнительной информацией о военном. В частности, на табличках рассказывается о роли маршала во вводе войск Организации Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.

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Источник: AP 2018

«В 1968 году он (Иван Конев) лично поддержал проведение информационной разведки перед вторжением войск Варшавского Договора в Чехословакию», — говорится на одной из табличек (цитата по ТАСС). Текст размещен на чешском, английском и русском языках. Изготовление табличек обошлось примерно в €20 тыс.

Посольство РФ в Чехии осудило решение муниципалитета, назвав действия властей «некорректными и политически мотивированными». По словам диппредставительства, на табличках содержится «не имеющая документального подтверждения гипотеза».

Источник: AP 2018

«Руководство городского района Прага-6 любой ценой стремится очернить личность И. С. Конева, используя для этого одну из наиболее чувствительных страниц нашей совместной истории. Они могут иметь серьезные негативные последствия для дальнейшего развития российско-чешских отношений в военно-мемориальной сфере», — говорится в заявлении посольства в Facebook.

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