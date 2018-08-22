Как президенты США проходили через процедуру импичмента

Источник: AP 2018

10 июля 1842 года конгрессмен Джон Боттс представил резолюцию об импичменте 10-го президента США Джона Тайлера (вступил в должность как вице-президент после смерти Уильяма Гаррисона). Поводом стало вето, которое глава государства наложил на тарифные законопроекты Конгресса. Резолюция была отклонена 127 голосами против 83 (для смещения необходимо две трети голосов).

24 февраля 1868 года Палата представителей проголосовала за импичмент 17-го президента США Эндрю Джонсона (получил кресло как вице-президент после убийства Авраама Линкольна). Процедура импичмента была начата после того, как глава государства без согласия Конгресса уволил министра обороны Эдвина Стэнтона. В ходе судебного разбирательства в Сенате, длившегося с марта по май 1868 года, Эндрю Джонсон был оправдан с 35 голосами за «виновен» и 19 «не виновен».

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13 декабря 1932 года конгрессмен Луис Макфадден внес в Палату представителей резолюцию об импичменте 31-го президента США Герберта Гувера и обвинил его по 11 пунктам, в том числе в росте уровня безработицы, налогов и неуважении прав ветеранов. Документ был отклонен 361 голосом против 8. 17 января 1933 года Луис Макфадден повторил попытку, но снова не достиг успеха (344 против 11).

В апреле 1952 года республиканец Пол Шафер представил резолюцию в отношении 33-го президента США Гарри Трумена. Один из пунктов содержал обвинения в якобы незаконном увольнении генерала армии США Дугласа Макартура, а также в неуважении к Конгрессу и утаивании от него информации. Резолюция осталась без движения. В апреле того же года в Палату представителей поступало еще две резолюции, касающиеся национализации ряда сталелитейных производств, а также введения квот на добычу. Однако они остались без движения.

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8 августа 1974 года подал в отставку 37-й президент США Ричард Никсон. В 1972—1974 годах юридический комитет Палаты представителей получил 39 резолюций об его импичменте в связи с уотергейтским скандалом (прослушка штаб-квартиры Демократической партии в Вашингтоне во время президентской кампании 1972 года). Ричард Никсон покинул пост до рассмотрения дела в Сенате и был помилован следующим президентом США Джеральдом Фордом.

10 ноября 1983 года в Палату представителей поступила резолюция об объявлении импичмента 40-му президенту США Рональду Рейгану. Три пункта обвинения были связаны с нарушениями при вводе войск в Гренаду. Резолюция была передана в юридический комитет, однако осталась без движения. 5 марта 1987 года в Палату представителей поступила резолюция по делу «Иран-контрас» («Ирангейт») — по мнению депутатов, президент Рейган был в курсе поставок вооружения в Иран, вырученные средства от которых шли на финансирование никарагуанских повстанцев-контрас. Резолюция была передана в юридический комитет, но оставлена без движения. Параллельно с безрезультатными попытками объявить импичмент в США действовала комиссия для расследования обстоятельств этого дела, выводы которой были представлены в 1994 году.

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19 ноября 1998 года в Конгрессе США начались слушания по вопросу импичмента Билла Клинтона. На волне скандала с Моникой Левински 42-го президента США обвинили в лжесвидетельстве при даче показаний большому жюри (отрицал интимную связь) и воспрепятствовании правосудию. По первому пункту Билла Клинтона оправдали 55 из 100 проголосовавших сенаторов, по второму — 50.

11 июня 2008 года Палата представителей Конгресса США направила резолюцию об импичменте президента страны 43-го президента Джорджа Буша-младшего на рассмотрение в юридический комитет. За передачу резолюции в юридический комитет проголосовали 251 депутат, против — 166, не голосовали — 16. Резолюцию внес демократ Деннис Кусинич, по словам которого президент солгал нации, начав иракскую кампанию и тем самым нарушив присягу (всего 35 пунктов обвинения). Дальнейшее рассмотрение резолюции прекратилось ввиду истечения президентских полномочий Джорджа Буша-младшего.

6 декабря 2017 года Палата представителей Конгресса США большинством голосов отклонила резолюцию об импичменте 45-го президента Дональда Трампа. Против выступили 364 депутатов, за — 58. Резолюция была внесена демократом Элом Грином, по словам которого президентство Трампа привело к росту расизма и ненависти в обществе, а также дискредитировало институт главы государства. 19 января 2018 года господин Грин внес новую резолюцию, которая также не получила поддержки — 355 депутатов проголосовали против нее, «за» высказались 66 депутатов.

Елена Федотова, Евгения Чернышева