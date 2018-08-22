Минобороны подвело итоги операции в Сирии
Минобороны России опубликовало видеоролик, в котором подводятся итоги военной операции в Сирии.
Минобороны России опубликовало видеоролик, в котором подводятся итоги военной операции в Сирии.
В сентябре 2015 года, когда началась российская операция, правительственным войскам в Сирии принадлежали 8% территории, 92% контролировали террористы и другие вооруженные формирования. Сейчас правительство и отряды народного ополчения контролируют более 96% территорий, 3,5% приходится на зону деэскалации в Идлибе. За время операции удалось освободить более 1,4 тыс. населенных пунктов.
Боевой опыт в Сирии получили больше 63 тыс. российских военнослужащих: более 90% экипажей армейской авиации, 87%
За время операции было испытано более 30 новых оружейных разработок. До 70 российских беспилотников ежедневно выполняли разведывательные полеты. Более 80 кораблей и 14 подлодок приняли участие в 189 боевых походах. Во время операции было уничтожено более 120 тыс. объектов террористов.
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