Минобороны подвело итоги операции в Сирии

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<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-133441491&id=456240358&hash=6db4e63143bef016&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В сентябре 2015 года, когда началась российская операция, правительственным войскам в Сирии принадлежали 8% территории, 92% контролировали террористы и другие вооруженные формирования. Сейчас правительство и отряды народного ополчения контролируют более 96% территорий, 3,5% приходится на зону деэскалации в Идлибе. За время операции удалось освободить более 1,4 тыс. населенных пунктов.

Боевой опыт в Сирии получили больше 63 тыс. российских военнослужащих: более 90% экипажей армейской авиации, 87% оперативно-тактической и 60% стратегической авиации. Каждый четвертый участник операции получил госнаграды.

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За время операции было испытано более 30 новых оружейных разработок. До 70 российских беспилотников ежедневно выполняли разведывательные полеты. Более 80 кораблей и 14 подлодок приняли участие в 189 боевых походах. Во время операции было уничтожено более 120 тыс. объектов террористов.

Операция военно-космических сил России в Сирии началась 30 сентября 2015 года по просьбе президента Башара Асада. По данным Минобороны РФ, с начала операции в ней погибли 97 российских военнослужащих и было утрачено 18 единиц техники. Крупнейшей на данный момент потерей российской армии стало крушение самолета Ан-26 в марте этого года, в результате которого погибло 39 военнослужащих.