Миронов предложил ввести мораторий на применение статей УК об экстремизме

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Как отмечается, широкий резонанс в обществе и СМИ вызвал арест группы молодых людей, в том числе несовершеннолетней девушки, обвиненных в создании экстремистского сообщества «Новое величие». В целом, согласно экспертным оценкам, количество граждан, осужденных по экстремистским статьям Уголовного кодекса, «с 2011 года выросло в четыре раза».

Миронов подчеркнул, что государство должно иметь инструментарий для противодействия экстремизму, но этим инструментарием нужно уметь пользоваться.

«Тогда как растет число случаев, когда правоохранители неспособны внятно объяснить, в чем заключается вина “экстремистов”, какую конкретно угрозу для государства они представляют, полагаю, что необходимо ввести мораторий на применение статей 280, 280.1, 282.2 Уголовного кодекса, провести широкое обсуждение антиэкстремистского законодательства и практики его исполнения», — приводятся слова политика в сообщении.

По мнению парламентария, необходимо «внести коррективы не только в соответствующие статьи УК, но и в ведомственные документы, а также пересмотреть структуру и кадровый состав соответствующих подразделений силовых структур».