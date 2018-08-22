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18:26 (мск), источник: Интерфакс

Путин рассказал о своей поездке в Австрию на свадьбу

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин заявил, что его поездка в Австрию на свадьбу главы МИД этой страны Карин Кнайссль носила частный характер, однако ему удалось пообщаться с канцлером и главой МИД республики.

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Источник: Reuters

«Мы все люди взрослые и занимающие серьезное положение в обществе, но люди очень открытые и жизнерадостные», — сказал Путин на пресс-конференции в среду, еще раз поблагодарив австрийских молодоженов за приглашение на свадьбу.

По его словам, «новоиспеченный супруг — человек не чужой — он бывший спортсмен, дзюдоист, а это всегда объединяет».

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«Несмотря на этот праздник, мы смогли коротко поговорить и с министром иностранных дел, и с канцлером Австрийской Республики о делах», — сказал Путин, подчеркнув, что его визит, вместе с тем, носил частный характер.

Президент отметил, что Австрия «играет очень позитивную роль, не только стремясь к развитию двусторонних отношений, но и в выстраивании диалога между Россией и ЕС».

В качестве сюрприза российский президент привез с собой фольклорный ансамбль казаков. В числе приглашенных на свадьбу — австрийский канцлер Себастьян Курц и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе. Последний, указывает издание Oesterreich, имеет много активных контактов в «Единой России».

В тот же день Путин вылетел в Берлин, где у него были запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Следите за развитием темы«Австрийская свадьба»
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