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18:43 (мск), источник: Hi-Tech Mail.Ru

«Армия-2018»: представили первый серийный ракетный комплекс «Сосна»

На международном форуме «Армия-2018» корпорация Ростех представила первый серийный зенитно-ракетный комплекс «Сосна». В рамках форума объявили, что комплекс прошел испытания в российской армии и скоро заменит устаревший ЗРК «Стрела-10М».

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Источник: Ростех

Новейший комплекс отличается системой лазерно-лучевого наведения, которая позволяет ему поражать цели на расстоянии до 10 км. Управление «Сосной» объединено в единую оптико-электронную систему, объединяющую пусковую установку, средства обнаружения цели и средства управления ракетами в полете. Система обнаружения целей может работать не только вручную, но и автономно.

Источник: Инфографика с сайта производителя КБТОЧМАШ

«Сосну» называют универсальным комплексом, потому что он может эффективно работать в любое время и при любых условиях — в дождь, мороз, жару. Еще комплекс выделяется бесшумной подготовкой к стрельбе и возможностью вести бой в движении.

Источник: КБТОЧМАШ

На самом деле, «Сосна» — это только модуль с ракетной установкой и системой наведения. Его можно установить на любой вид транспорта с грузоподъемностью от 3,5 тонны.

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