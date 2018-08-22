«Армия-2018»: представили первый серийный ракетный комплекс «Сосна»
На международном форуме «Армия-2018» корпорация Ростех представила первый серийный
На международном форуме «Армия-2018» корпорация Ростех представила первый серийный
Новейший комплекс отличается системой
«Сосну» называют универсальным комплексом, потому что он может эффективно работать в любое время и при любых условиях — в дождь, мороз, жару. Еще комплекс выделяется бесшумной подготовкой к стрельбе и возможностью вести бой в движении.
На самом деле, «Сосна» — это только модуль с ракетной установкой и системой наведения. Его можно установить на любой вид транспорта с грузоподъемностью от 3,5 тонны.
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