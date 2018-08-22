В МИД объяснили нежелание обсуждать отмену санкций США

Источник: РИА "Новости"

Мы принципиально не обсуждаем критерии отмены американских санкций. Мы считаем всю вот эту идеологизированную конструкцию и пропитанную антироссийским подходом предельно искусственной, не имеющей ничего общего с той линией, которую проводит Россия на международной арене. Сергей Рябков замглавы МИД

По словам Рябкова, уже ясно, что США продолжат вводить санкции и дальше.

Встреча с Болтоном

На фоне непростых отношений между странами завтра в Женеве пройдет встреча секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева и советника по национальной безопасности США Джона Болтона. Как отметил Рябков, на ней российская делегация намерена разъяснить несостоятельность текущей политики Вашингтона в отношении Москвы.

«Конечно, в ходе завтрашних переговоров будет затрагиваться эта тема, в аспекте разъяснения порочности, нелогичности и обреченности американской санкционной политики как приема внешнеполитической деятельности. Мы не обсуждали и не будем обсуждать никакие американские условия, квазиусловия, предлоги, критерии и тому подобное. Это пусть они сами у себя пережевывают и дальше обсуждают в своем кругу, на Капитолийском холме, где угодно», — подчеркнул Рябков.

При этом он подчеркнул, что санкции не заставят изменить политический курс России.