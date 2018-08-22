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22:25 (мск), источник: РИА Новости

В МИД объяснили нежелание обсуждать отмену санкций США

ЖЕНЕВА, 22 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. США продолжат вводить новые санкции против России независимо от ее действий, поскольку ограничительные меры идеологизированы, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

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Источник: РИА "Новости"
Мы принципиально не обсуждаем критерии отмены американских санкций. Мы считаем всю вот эту идеологизированную конструкцию и пропитанную антироссийским подходом предельно искусственной, не имеющей ничего общего с той линией, которую проводит Россия на международной арене.
Сергей Рябков
замглавы МИД

По словам Рябкова, уже ясно, что США продолжат вводить санкции и дальше.

Встреча с Болтоном

На фоне непростых отношений между странами завтра в Женеве пройдет встреча секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева и советника по национальной безопасности США Джона Болтона. Как отметил Рябков, на ней российская делегация намерена разъяснить несостоятельность текущей политики Вашингтона в отношении Москвы.

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«Конечно, в ходе завтрашних переговоров будет затрагиваться эта тема, в аспекте разъяснения порочности, нелогичности и обреченности американской санкционной политики как приема внешнеполитической деятельности. Мы не обсуждали и не будем обсуждать никакие американские условия, квазиусловия, предлоги, критерии и тому подобное. Это пусть они сами у себя пережевывают и дальше обсуждают в своем кругу, на Капитолийском холме, где угодно», — подчеркнул Рябков.

При этом он подчеркнул, что санкции не заставят изменить политический курс России.

«Пятьдесят шесть санкционных раундов мы прошли. На подходе новый. На нашу политику это не влияет. Позиция России в мире укрепляется. Цели американской санкционной политики нам понятны, и они не заставят нас изменить наш курс», — подчеркнул он.

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