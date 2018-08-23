В Британии представят план на случай недостижения сделки по Brexit

Источник: AFP 2018

Ожидается, что министр выступит с речью, в которой представит первую часть технических рекомендаций для бизнеса и граждан на случай, если сделка не будет достигнута.

В сообщении отмечается, что, хотя правительство и уверено в том, что достижение соглашения наиболее вероятно, власти должны быть готовы ко всякому исходу переговоров, в том числе к варианту «no deal», при котором стороны не смогут к 29 марта 2019 года договориться об условиях «развода».

Мы должны быть готовы рассмотреть альтернативу. Мы, как ответственное правительство, обязаны планировать каждый случай. Доминик Рааб Британский министр по вопросам Brexit

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Первая часть рекомендаций, подготовленных для бизнеса и граждан, будет содержать план действий, при которых в Великобритании будет обеспечена бесперебойная работа бизнеса, транспорта, инфраструктуры, программ помощи и финансирования.

Помимо этого, Британия в случае «no deal» обязуется вести себя по отношению ЕС как «ответственные европейские соседи, партнеры и союзники», отмечается в сообщении.