Чешский парламент назвал ввод войск в 1968 году актом вторжения

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Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии признала вступление войск Варшавского Договора (ВД) в Чехословацкую Социалистическую Республику (ЧССР) в августе 1968 года актом иностранного вторжения и оккупации страны. Об этом говорится в принятом ею постановлении.

«Палата депутатов декларирует, что вторжение войск пяти государств-членов ВД (СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии — прим. ТАСС) в августе 1968 года в Чехословакию было актом нападения и последующей оккупации [республики]. Оно противоречило нормам международного права», — подчеркивается в документе.

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Постановление носит характер политического заявления, принятого нижней палатой парламента в связи с 50-летием вступления войск ВД в ЧССР. Об этом заявил журналистам депутат, инициировавший принятие документа, христианский демократ Ян Бартошек.

За принятие постановления голосовали 145 из 156 парламентариев, присутствовавших на заседании нижней палаты. Никто не высказался против, но воздержались шесть депутатов от правящего в республике политического движения «АНО» (Акция недовольных граждан) и пять представителей Коммунистической партии Чехии и Моравии. Среди воздержавшихся были, в частности, министры транспорта Чехии Дан Ток и регионального развития Клара Досталова.

Ввод войск

На основе решения глав СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии, подразделения армий этих государств — членов ВД 21 августа 1968 года были введены в ЧССР с целью демонстрации военной силы для прекращения развивавшихся в этой стране демократических преобразований, вошедших в учебники истории как «Пражская весна». Советский Союз направил крупнейший контингент, включавший около 500 тыс. военнослужащих и несколько тысяч танков.

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Жертвы среди граждан ЧССР и СССР

Согласно чешским историкам, в результате осознанных и случайных действий солдат ВД до конца 1968 года погибли 137 чехословацких граждан. Первые выстрелы в ночь на 21 августа произвели венгерские военнослужащие. В словацком селе Ипельске-Предмостие они стреляли в полицейского, отказавшегося сдать им табельное оружие.

Общее число жертв среди чехов и словаков, связанных с пребыванием войск ВД в Чехословакии, составило 425 человек. Последний советский солдат покинул чехословацкую территорию 27 июня 1991 года.