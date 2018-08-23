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03:51 (мск), источник: Интерфакс

КНДР приостановила демонтаж ракетного полигона Сохэ

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — Северная Корея приостановила демонтаж ракетного полигона Сохэ на западе страны, сообщает в среду портал 36 Notrh, который отслеживает состояние ракетно-ядерной деятельности КНДР на основании данных со спутниковых снимков.

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Наблюдатели отмечают, что с 3-го августа на полигоне не проводилось никаких значимых работ по демонтажу. Остатки разобранных ранее сооружений уложены на земле и никуда не вывезены.

Источник: С 3 августа на стартовой площадке не наблюдается с
38 North сообщил о начале работ в Сохэ 24 июля. Основываясь на данных спутника, эксперты подтвердили начало сноса производственного здания и демонтаж стенда для испытания ракетных двигателей.

Сохэ — главный ракетный полигон КНДР, с него запускались межконтинентальные баллистические ракеты. Его закрытие, судя по всему, обсуждалось в ходе встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре.

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