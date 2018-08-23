КНДР приостановила демонтаж ракетного полигона Сохэ
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — Северная Корея приостановила демонтаж ракетного полигона Сохэ на западе страны, сообщает в среду портал 36 Notrh, который отслеживает состояние
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — Северная Корея приостановила демонтаж ракетного полигона Сохэ на западе страны, сообщает в среду портал 36 Notrh, который отслеживает состояние
Наблюдатели отмечают, что с 3-го августа на полигоне не проводилось никаких значимых работ по демонтажу. Остатки разобранных ранее сооружений уложены на земле и никуда не вывезены.
Сохэ — главный ракетный полигон КНДР, с него запускались межконтинентальные баллистические ракеты. Его закрытие, судя по всему, обсуждалось в ходе встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре.