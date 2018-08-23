КНДР приостановила демонтаж ракетного полигона Сохэ

Наблюдатели отмечают, что с 3-го августа на полигоне не проводилось никаких значимых работ по демонтажу. Остатки разобранных ранее сооружений уложены на земле и никуда не вывезены.

Источник: С 3 августа на стартовой площадке не наблюдается с

38 North сообщил о начале работ в Сохэ 24 июля. Основываясь на данных спутника, эксперты подтвердили начало сноса производственного здания и демонтаж стенда для испытания ракетных двигателей.