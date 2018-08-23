Все, что нужно знать про новый закон о наследстве

Источник: РИА "Новости"

Как изменится закон о наследстве — в материале РИА Новости.

Наследственный фонд

В обновленной версии закона фигурирует понятие «наследственный фонд». Теперь по воле наследодателя может быть учреждено юридическое лицо для управления имуществом покойного.

Это должно быть отражено в завещании. При желании наследодатель дополняет текст документа уставом организации, уточняет условия ведения дел, указывает круг ответственных лиц (не обязательно родственников), способ распоряжения доходами.

Из получаемой прибыли допускается выплата денежных средств любым физическим лицам или организациям. Если наследники из числа родственников не хотят обременять себя управленческими функциями, но намерены участвовать в распределении доходов, в завещании нужно указать их список и причитающуюся им долю.

Это в том числе антиофшорная мера, раньше российские предприниматели переводили активы за рубеж, чтобы учредить такой фонд или траст. Отныне они смогут оставить бизнес в России, не вывозя капиталы, сохраняя рабочие места, развивая нашу экономику. Павел Крашенинников председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству

Устав фонда нельзя менять после смерти наследодателя, так что к его составлению следует отнестись с предельной ответственностью.

Эта норма затрагивает и сроки вступления в наследство. Нотариус, который ведет дело наследодателя, обязан в течение трех дней зарегистрировать фонд в качестве юридического лица, после чего управление переходит к лицам, определенным в завещании. До сих пор этот период растягивался на шесть месяцев.

В результате получатели наследства застрахованы от потерь, связанных, например, с простаиванием бизнеса, ведь за полгода с ним может случиться что угодно.

Наследственный договор

Еще одна норма в наследственном законодательстве вступит в силу 1 июня 2019 года: у завещания, как у документа, определяющего порядок распределения имущества умершего гражданина, появится альтернатива в виде наследственного договора.

Заключить его можно как с частным, так и с юридическим лицом. «Основное отличие договора от завещания состоит в том, что наследодатель указывает определенные условия, которые должен выполнить получатель наследства после вступления документа в силу, например, взять на себя заботу о домашних животных, организовать похороны, установить памятник и содержать его в надлежащем состоянии и так далее», — поясняет адвокат Елена Пономарева в беседе с РИА Новости.

А если наследник не выполнит возложенные на него обязанности, договор расторгается в судебном порядке. Для этого наследодатель вправе указать в документе контролирующее лицо.

Как и в варианте с фондом, наследственный договор позволяет преемнику вступить в права сразу после смерти завещателя, а не через шесть месяцев.

Заключить соглашение можно и с несовершеннолетним, однако в таком случае необходимо согласие его родителей или опекунов. Документ в обязательном порядке заверяется нотариусом и регистрируется по всем правилам, если в списке наследуемого имущества значится недвижимость.

Такая форма передачи собственности не отменяет права несовершеннолетних, нетрудоспособных и других родственников, находящихся на иждивении, на обязательную долю в наследстве. Елена Пономарева адвокат

Пока смерть не разлучит

Также с 1 июня следующего года супруги получат право на составление совместного завещания (прежде такое право было закреплено только за жителями Крыма и Севастополя). Правда, в этом случае срок получения наследства, как и сейчас, — через полгода после смерти последнего из наследодателей.

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Тут принципиальное отличие в том, что законные супруги смогут включить в общее завещание не только совместно нажитое имущество, но и личную собственность каждого. Документ также позволяет определить доли, причитающиеся каждому наследнику.

Но есть несколько условий: супруги должны состоять в официальном браке и быть дееспособными.