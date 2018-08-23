Ответные пошлины Китая на американские товары вступили в силу

Источник: РИА Новости

«Китайская сторона в ответ на введение США повышенных пошлин в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов 23 августа в 12:01 по пекинскому времени официально привела в действие решение о введении 25% пошлины на импорт американских товаров объемом 16 миллиардов долларов», — говорится в сообщении телеканала.

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Комиссия по тарифам Госсовета КНР 16 июня объявила, что Китай в ответ на действия Вашингтона введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов начала действовать 6 июля сразу же после вступления в силу американских пошлин.

В первом списке оказалась сельскохозяйственная продукция, автомобили и продукция водного промысла.

Китайская сторона сообщала, что дата вступления в силу пошлины по второму списку на 16 миллиардов долларов будет зависеть от действий американской стороны. Позднее США объявили, что новая ввозная пошлина на второй список китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов начнет взиматься с 23 августа.