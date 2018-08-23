Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый удар: американцы добрались до денег россиян
Водитель 100 км преследовал экипаж ДПС ради справедливости
16-летний сын Натальи Водяновой вырос красавцем
Навку лишили всех мировых рекордов в фигурном катании
87-летний Краско бросил 27-летнюю жену
Медведев прокомментировал новые санкции США Резкий скачок курса доллара связывают с сообщениями о новых санкциях США против России
Расчет Украины оправдывается: политолог о "Механик Погодин"
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Безрукова, Меньшиков, Петров со Старшенбаум на премьере «Гоголя»
Киркоров присоединился к Ревве и Нагиеву на съемках фильма
Бывший муж Ани Лорак об изменах певицы и ее новом муже - СМИ
65-летнюю Первую леди Франции сняли в мини-шортах
Названа главная угроза для долголетия мужчин, отнимающая 9,5 лет
Что требует Грузия в иске против России
Муж узнал в жене порнозвезду и решил выселить её из квартиры
Работа в огороде связана с онкологией - ученые
Почему в Германии нельзя пылесосить в воскресенье: личный опыт
6 вещей, которым не место в идеальной спальне
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
8Звездный дождь
08:17 (мск), источник: РИА Новости

Ответные пошлины Китая на американские товары вступили в силу

ПЕКИН, 23 авг — РИА Новости. Ответные пошлины Китая на американские товары вступили в силу 23 августа в 12:01 по пекинскому времени спустя минуту после введения американских пошлин, сообщает Центральное телевидение Китая.

Наверх
Источник: РИА Новости

«Китайская сторона в ответ на введение США повышенных пошлин в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов 23 августа в 12:01 по пекинскому времени официально привела в действие решение о введении 25% пошлины на импорт американских товаров объемом 16 миллиардов долларов», — говорится в сообщении телеканала.

Читайте также
Китай инициирует разбирательство в ВТО из-за пошлин США

Комиссия по тарифам Госсовета КНР 16 июня объявила, что Китай в ответ на действия Вашингтона введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов начала действовать 6 июля сразу же после вступления в силу американских пошлин.

В первом списке оказалась сельскохозяйственная продукция, автомобили и продукция водного промысла.

Китайская сторона сообщала, что дата вступления в силу пошлины по второму списку на 16 миллиардов долларов будет зависеть от действий американской стороны. Позднее США объявили, что новая ввозная пошлина на второй список китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов начнет взиматься с 23 августа.

Министерство финансов Китая вечером 8 августа опубликовало второй список импортируемых из США товаров из 333 позиций на 16 миллиардов долларов, на которые 23 августа начали действовать таможенные пошлины в 25%, список включает автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, угля и газа.

Между США и КНР — новый раунд торговой войны
Во время загрузки произошла ошибка.
07:12 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы«Трамп объявил «торговую войну» Китаю»
 Логический парадокс. США 'нашли' рычаг давления на Россию
Оружие на триллион долларов: как Китай обвалит экономику США
В Киеве пообещали «землетрясение в Кремле» из-за парада
Германия заинтересовалась газопроводом в обход России
Аналитики предсказали крах сигаретного рынка в течение пяти лет
ГД прокомментировала заморозку счетов РФ в швейцарском банке
До триколора: почему Россия постоянно меняет флаги
«Армия-2018»: первый серийный ракетный комплекс «Сосна» (фото)
Спорт
Сульшер и норвежский Лукаку в атаке: с кем сыграет «Зенит»? Рассказываем о сопернике российского клуба в Лиге Европы
Hi-Tech
Рогозин отказался от разговора с российским роботом Он должен был дать роботу имя.
Авто
В России снова изменят формат водительских прав МВД предлагает оснастить водительские удостоверения и свидетельства «О регистрации транспортных средств» электронными носителями информации
Кино
51-летняя Кидман изменилась до неузнаваемости ради роли Опубликован первый кадр триллера «Разрушитель», где актриса играет постаревшего детектива
Недвижимость
Где находится самый длинный жилой дом в мире (фото)
Названы города с самыми довольными жителями
Необычный деревянный дом, наполненный яркими красками (фото)
Как устроен быт в Германии: история россиянина
Леди
В моду вернулся самый ненавистный аксессуар из 90-х (фото) Панамы снова с нами!
Дети
Известный 57-летний актер станет отцом в 10-й раз Возлюбленная Эдди Мерфи Пейдж Батчер беременна.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь