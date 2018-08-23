Китай инициирует разбирательство в ВТО из-за пошлин США
Китай намерен инициировать разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с введением США пошлин на китайский импорт общим объемом $16 млрд.
Китай намерен инициировать разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с введением США пошлин на китайский импорт общим объемом $16 млрд.
В начале июля Минторг США представил дополнительный список товаров, затрагивающих импорт товаров из КНР на $200 млрд, а Дональд Трамп поручил представителю Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру повысить предполагаемый размер пошлин с 10% до 25%. Власти Китая объявили о готовности ввести ответные пошлины на импорт из США на $60 млрд, если Вашингтон введет новые пошлины.
Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ» «Торговая война с элементами асимметрии».