Порошенко извинился перед украинцами за «завышенные ожидания»

Источник: AP 2018

«Более чем четыре года тому назад я заявил, что АТО будет продолжаться часы, а не месяцы. Теперь уже не так важно, в каком контексте те слова были сказаны…

Жалею, что породил завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что дал надежду, которая не сбылась.

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Обидно, что дал обещание, которое не свершилось. Прошу за это извинения", — сказал Порошенко в Днепре в ходе торжественной церемонии поднятия государственного флага Украины.

Вооруженные силы Украины начали АТО на неподконтрольной Киеву юго-восточной части страны в апреле 2014 г. О завершении АТО было объявлено в апреле 2018 г., вместо нее украинские власти начали операцию объединенных сил (ООС).