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11:53 (мск), источник: РИА Новости

Родные Скрипаля подозревают, что его нет в живых

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Родные бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля подозревают, что его может не быть в живых, рассказала РИА Новости его племянница Виктория Скрипаль.

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12
фотографий
12
фотографий

В последний раз дочь Сергея Скрипаля Юлия связывалась с родными в день рождения бабушки Елены Яковлевны, в конце июля. Тогда она рассказала, что отец идет на поправку, но у него в горле трахеостома, из-за которой он не может говорить. Девушка пообещала, что трубку скоро уберут, и отец позвонит родным.

С тех пор звонков от Скрипалей не поступало. По словам Виктории, родные начали подозревать, что Сергея нет в живых или состояние его очень тяжелое.

Почему мы так считаем? Потому что Юля сказала, что через три дня папа сможет позвонить, что у него есть большое желание. Мы ждем, особенно бабушка, она очень ждет звонка от сына… Он хороший человек. Он любит свою мать и при любой удобной возможности он бы ей позвонил.
Виктория Скрипаль
Фоторепортаж
Юлия Скрипаль дала первое интервью

По ее словам, странным выглядит и то, что в прессе нет фотографий Скрипаля, как это было в ситуации с отравлением в Лондоне подполковника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году.

«К Литвиненко отца пустили. И в прессе были его фотографии из палаты. Здесь мы не видим никаких фотографий. С кем я ни разговаривала из журналистов, даже никто не мог проникнуть в эту больницу в Солсбери. Персонал там так запуган, что ни за какие деньги не соглашались делать фотографии… И нас не пускают. Не понимаю, что такого страшного в том, если мы его увидим?», — отметила Виктория Скрипаль.

Инцидент в Солсбери

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл «доказательства» ее вины «ошеломляющими». Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

Следите за развитием темы«Дело Скрипалей»
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