Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ситуация на Азове: русские заблокировали все порты, Киев удивлен
Водитель 100 км преследовал экипаж ДПС ради справедливости
16-летний сын Натальи Водяновой вырос красавцем
Скончалась любимая советская артистка
50-летняя Стриженова стала выглядеть в два раза моложе
Какими были пенсии раньшеИ почему их давали только тем, у кого и так есть деньги
Известный 57-летний актер станет отцом в 10-й раз
Соцсети восхитило фото Веры Брежневой с дочерьми
Путин наградил 56-летнюю Андрееву за заслуги на «Первом канале»
Безрукова, Меньшиков, Петров со Старшенбаум на премьере «Гоголя»
"У Вас – рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза - СМИ
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
50-летняя Стриженова стала выглядеть в два раза моложе
Новым трендом лета стал неожиданный цвет
Ведущая Ким поведала об "ужасных" событиях из-за открытости
Муж узнал в жене порнозвезду и решил выселить её
Почему в Германии нельзя пылесосить в воскресенье: личный опыт
6 вещей, которым не место в идеальной спальне
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
16В Италии обрушился автомобильный мост
13:10 (мск), источник: Интерфакс

В МИД заявили, что санкции ускорят уход от доллара как средства взаимных расчетов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — Новые американские санкции не останутся без ответа, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В интервью журналу «Международная жизнь» замминистра сказал, что в связи с санкциями США Россия будет форсировать работу по избавлению от доллара как средства взаимных расчетов:

Настал момент, когда мы должны от слов переходить к делу, избавляться от доллара как средства взаимных расчетов, заниматься поиском других схем. Слава богу, это происходит, и мы будем форсировать такую работу.

Рябков подчеркнул, что помимо этого, Россия должна предпринимать ответные меры.

«Без ответа американские санкции не должны оставаться в силу той логики и той ментальности, которые существуют в США. Отсутствие прямого ответа на вызов воспринимается там только как признак слабости. Это лишний повод для “горячих голов” в Вашингтоне и дальше наращивать давление», — отметил замглавы МИД РФ.

По словам Рябкова, объяснять что-либо Вашингтону «бесполезно», Россия «уже на это не обращает внимания».

Они не воспринимают нормальную логику. Они считают, что если гнуть свою линию, то рано или поздно Россия пойдет на уступки, выполнит то, что хочет Вашингтон, откажется от своей независимой внешней политики и, по сути, капитулирует. Это совершенно невозможно.
Сергей Рябков
замглавы МИД РФ

Рябков заявил, что выдвигаемые США условия в рамках санкционного пакета по «делу Скрипалей» заведомо невыполнимы.

«Американская администрация анонсировала в связи с якобы причастностью России к “делу Скрипалей” двухступенчатые санкции, и в ноябре возможны серьезные ограничения на торговлю, если мы не выполним ряд условий. Американцы привыкли говорить с Россией на языке ультиматумов, требований», — сказал он.

Читайте также
Санкции набирают силу

«Эти условия заведомо и преднамеренно сформулированы так, чтобы их нельзя было выполнить. И все это прекрасно понимают — и авторы, и исполнители. Цель — показать, что США не терпят в мире никакого внешнеполитического действия, которое бы не вписывалось в их представления о том, что правильно и что неправильно», — подчеркнул замминистра.

Рябков отметил, что США декларируют демократию «как основу своего собственного социального устройства», при этом не допуская в сфере внешней политики никакой демократии, «они идут по пути тотального диктата».

«И, конечно, в этих условиях другие государства должны находить пути, как обезопасить себя от американского воздействия и чем ответить», — сказал замминистра.

Справка
«Драконовские» меры: США готовятся ввести самые жесткие санкции против России

Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступает в силу 22 августа. И это только начало.

Следите за развитием темы«Новые санкции США»
Швейцарский банк опроверг заморозку счетов россиян из-за санкций
СК РФ разрешил Польше осмотреть обломки Ту-154 Леха Качиньского
Супермаркет из «Симпсонов» стал реальностью (фото)
Deutsche Bank пригрозил правительству России разорвать отношения
«Уходим под землю». Поселки расплачиваются за подвиги шахтеров
Германия заинтересовалась газопроводом в обход России
Гигантская «ладонь Будды» появилась на поле в Китае (фото)
Спорт
Команды, которые больше всего изменились летом. «Реал Мадрид» Подробно о том, как устроен мадридский «Реал» после потери Роналду и Зидана
Hi-Tech
Рогозин отказался от разговора с российским роботом Он должен был дать роботу имя.
Авто
В России снова изменят формат водительских прав МВД предлагает оснастить водительские удостоверения и свидетельства «О регистрации транспортных средств» электронными носителями информации
Кино
83-летний отец Агутина пришел на прослушивание в «Голос 60+» Николай Агутин преподнес сюрприз сыну, который участвует в проекте в качестве звездного наставника
Недвижимость
Где находится самый длинный жилой дом в мире (фото)
Большинство россиян довольны своими жилищными условиями
Хранение в малогабаритке: 10 идей из западных проектов
Названы города с самыми довольными жителями
Леди
5 веских причин бежать от любимого мужчины Самые яркие признаки того, что жизнь с ним будет невыносимой.
Дети
Известный 57-летний актер станет отцом в 10-й раз Возлюбленная Эдди Мерфи Пейдж Батчер беременна.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь