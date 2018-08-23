От желтого такси до допроса у спецпрокурора

Источник: AP 2018

Ему доверяли Дональд Трамп, Юрий Лужков и Виктор Вексельберг. «Коммерсантъ FM» изучил подробности биографии Майкла Коэна, адвоката американского лидера, который недавно дал показания против действующего президента. В частности, он рассказал следствию, что по указанию Трампа заплатил порноактрисе Стефани Клиффорд, больше известной как Stormy Daniels, и модели Playboy Карен Макдугал по $150 тыс., чтобы они молчали о своих встречах с кандидатом на пост президента. Эти обвинения могут привести к импичменту. Между тем, сам Майкл Коэн тесно связан с российским бизнесом. Как деловой партнер украинских иммигрантов стал адвокатом президента США? И при чем тут Юрий Лужков? Разбирался Иван Якунин.

1995 год, рынок такси в Москве контролируют преступные группировки. Вдруг на улицах города появляются новые автомобили желтого цвета — это некий знак качества перевозок. Компания получила название «Московское такси», а проморолик для нового игрока записал Михаил Шуфутинский.

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Машины, правда, очень похожи на американские, на их крышах даже появились лайтбоксы. И это не случайность. С идеей создать качественного перевозчика в Москве выступил американский бизнесмен одесского происхождения Саймон Гарбер, у которого на тот момент был большой автопарк в Нью-Йорке. Совладельцем его активов был адвокат Майкл Коэн, начавший карьеру с торговли жетонами такси, которые тогда сильно росли в цене.

«Коммерсантъ FM» связался с президентом Московского транспортного союза Юрием Свешниковым, который участвовал в создании «Московского такси». Он рассказал, что Юрий Лужков лично курировал инициативу и часто прислушивался к американцам: «Периодически появлялись какие-то люди, которые хотели в Москве внедрить нью-йоркскую практику — вот эти желтые жетоны. Была придумана и хитрая финансовая схема вторичного рынка этих жетонов. То есть на нем такие квазилицензии продавались, но по совершенно сумасшедшим ценам — за сотни тысяч долларов. Люди, имея подходы, видимо, к Юрию Михайловичу, ему это дело рекламировали, и он на каком-то определенном этапе уже был готов с этим согласиться. Но нашлись здоровые силы, в том числе и я, которым буквально в последнюю секунду, на этапе подписания мэром контракта, удалось его переубедить».

Сам Юрий Лужков оказался недоступен для комментария. У Майкла Коэна, кстати, связи были не только в московской мэрии. Пока Гарбер помогал создавать российского перевозчика, юрист налаживал личную жизнь. Но в этом тоже нашелся прагматичный расчет: его тестем стал натурализованный одессит Фима Шустерман, который сумел познакомить Коэна с Трампом, рассказал «Коммерсантъ FM» бывший американский прокурор Кеннет МакКелион, — он вел дела в отношении тех, кто отмывал деньги на территории США: «Семья Майкла Коэна дружила с семьей Дональда Трампа десятилетиями. Начали они работать в Нью-Йорке, у Коэна был брат Рой, юрист, который защищал членов организованных преступных группировок».

Когда Рой умер, Майкл буквально влез в его туфли и дошел до того, что стал работать на Трампа, был его «решалой».

«Будущему американскому президенту нравилось, что Коэн умел зарабатывать. Кроме того, он считал, что через его связи с русской мафией, он сможет продвинуть свой бизнес в России», — пояснил Кеннет МакКелион.

С этим назначением дела продвинулись настолько, что Коэн даже стал консультантом Виктора Вексельберга и подписал с ним контракт на $1 млн, рассказывал в интервью The New York Times Эндрю Интратер, глава фонда Columbus Novа, который входит в структуру активов бизнесмена. По его словам, встречи проходили в Trump Tower уже во время предвыборной кампании. Возможно, это стало роковой ошибкой — на Коэна обратил внимание спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование в отношении возможного вмешательства России в выборы в США.

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А потом вскрылись и другие подробности его биографии, продолжает Кеннет МакКелион: «На протяжении своей карьеры Коэн тесно сотрудничал с российской мафией в США. Ее представители уклонялись от налогов, отмывали деньги, а адвокат, в свою очередь, пристраивал деньги русских олигархов в бизнес Трампа. СМИ писали, что 63 человека с российскими паспортами купили недвижимость в его небоскребах. Происхождение этих денег вызывает вопросы».

История с выплатами за молчание формально не имеет отношения к российскому следу. Однако признание Майкла Коэна называют уже второй победой Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство в выборы. Сейчас Коэн готов давать показания, что для Трампа это может обернуться большими неприятностями. Что касается его друзей по бизнесу, они долгое время получали прибыль от крупнейшего столичного перевозчика. Впрочем, компания вскоре закрылась, Саймон Гарбер вернулся в Штаты, где у него несколько таксомоторных служб и состояние в $300 млн.

В прокуратуре южного округа Нью-Йорка «Коммерсантъ FM» сообщили, что приговор Майклу Коэну вынесут в декабре.