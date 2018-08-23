Вашингтон срывает дедлайны: обещанные антироссийские санкции до сих пор не вступили в силу

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В начале августа Государственный департамент США анонсировал введение двух новых пакетов антироссийских санкций за предполагаемую причастность Москвы к отравлению в британском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Первые санкции должны были заработать со среды. «Санкции вступят в силу после публикации в Федеральном реестре США в районе 22 августа», — отмечалось на сайте Госдепа. Однако на данный момент соответствующего документа до сих пор нет.

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Основной компонент — полный запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения, сейчас они поставляются по лицензиям под каждую конкретную сделку.

Второй пакет мер, который в Вашингтоне назвали «драконовским», активируют в ноябре, в случае если Москва откажется сотрудничать в деле запрещения химического оружия. Среди прочего, вторая волна ограничительных мер подразумевает запрет на полеты «Аэрофлота» в США.

Причина отсрочки первого пакета неизвестна, Федеральный реестр США может быть обновлен в любой момент. Возможно, в Белом доме были слишком заняты политическим штормом, бушующим вокруг Дональда Трампа. Просрочку санкций прокомментировал профессор МГИМО Валерий Соловей:

Я полагаю, речь идет исключительно о технической заминке. Надо отдавать себе отсчет, что Госдеп — это бюрократическая машина со всеми ее достоинствами и недостатками. Было бы чудо, если бы они объявили о санкциях 22 августа.

— Возможны ли какие-то сюрпризы?

— Вряд ли. Дело в том, что это фактически автоматическое действие, так называемый химический Билль, который был отработан впервые в 1991 году по отношению к режиму Саддама Хусейна. Ничего нового не предвидится.

— Ассоциации, конечно, не самые приятные.

— Ну, что делать? Так часть мировой политики видит Россию. Да, ассоциация неприятная, но, к сожалению, последствия тоже будут весьма досадными.

— Москва будет реагировать?

— Безусловно, Москва будет реагировать, она готовится к этому реагированию. В Кремле с утра до вечера идут совещания по этому поводу. Ждут того, что объявят американцы, в зависимости от этого будут реакции. Как вы понимаете, скорее всего, она будет ассиметричной.

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— Какие настроения в Москве по поводу происходящего?

— Судя по экономической динамике, официальная и неофициальная Москва готовится к самому худшему. Дело не только в химическом Билле, там как раз все ясно, а в двухпартийном законопроекте сенаторов, который, скорее всего, будет принят до промежуточных выборов.

— Правильно ли я понимаю, что это тот законопроект, который называют «адским»?

— Совершенно верно. Там проблем для нас потенциальных больше, чем в химическом Билле.

— Можно каким-либо образом вырваться из этой ситуации?

— Исходя из сегодняшнего положения вещей, это абсолютно невозможно, поскольку для России это означало бы потерять лицо.

— У нас есть еще один фактор, связанный непосредственно с Дональдом Трампом. В американских СМИ снова зазвучало слово «импичмент». Это может как-то повлиять на ситуацию, и если может, то в какую сторону?

Это может внести некоторую заминку в продвижении этих законопроектов, но все равно это будет технически, потому что как раз находясь под ударом внутри страны, президент Трамп может быть заинтересован в переводе стрелок. Ожидать, что он вступится за Россию в этой ситуации, абсолютно невозможно. Для нас это, скорее, плохой сигнал.

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Ожидаемое введение санкций уже прокомментировали в МИД России. «Будем, конечно, отвечать полностью зеркально, потому что американцы не должны себя чувствовать полностью безнаказанными», — приводит РИА Новости слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

Дипломат добавил, что условия США заведомо и преднамеренно сформулированы так, чтобы их нельзя было выполнить. Вероятно, имеется в виду требование о доступе независимых экспертов на российские химические объекты.

По словам замглавы МИД России, теперь Москва будет «форсировать работу по избавлению от доллара как средства взаимных расчетов». Реплику анализирует профессор кафедры мировой экономики Дипломатической академии и главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик: «Я не думаю, что речь идет о каких-то одномоментных мерах по отказу от доллара. Скорее, об общем курсе экономической политики на дедолларизацию экономики. Это, в свою очередь, может предполагать целый ряд направлений, связанных с переводом торговых отношений и торговых расчетов на национальные валюты, инвестиционных потоков, в большей степени национальной валюты. Здесь могут быть задействованы те стандартные инструменты денежно-кредитной политики, которые использовались ранее».

Что касается минувшего политического шторма США, который американская пресса окрестила «черным днем Трампа», важные реплики должны прозвучать в ближайшее время.