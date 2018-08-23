«Черный август»: грозит ли Трампу импичмент?
После завершения расследования и обнародования доклада комиссии Мюллера Трампа могут привлечь к ответственности по различным статьям, которые большинство сочтет «тяжелым преступлением и правонарушением».
После завершения расследования и обнародования доклада комиссии Мюллера Трампа могут привлечь к ответственности по различным статьям, которые большинство сочтет «тяжелым преступлением и правонарушением».
Однако это еще не худший сценарий развития событий. Если будет доказано, что имело место иностранное вмешательство в выборы, а Трамп знал об этом и состоял в преднамеренном сговоре, он может лишиться права президентского помилования, что означает уголовное преследование и тюремный срок.
Последние два дня выдались крайне сложными для Дональда Трампа, внутренняя и внешняя политика которого с первого дня президентства находится под пристальным вниманием многочисленных СМИ и неправительственных организаций. Вчера жюри присяжных города Александрия, штата Вирджиния, признали Пола Манафорта —
Кроме того, готовятся слушания еще по пяти пунктам о нарушениях федеральных законов о регулировании лоббистской деятельности и преднамеренном заговоре с иностранными агентами в обход норм и правил закона «О регистрации иностранных агентов» (FARA). В случае вынесения обвинительных вердиктов Манафорта как минимум ожидают еще 30 лет заключения. Это второй крупный успех Мюллера после дела Александра ван дер Зваана — голландского адвоката, признавшего свою вину в даче ложных показаний о своем сотрудничестве с другим политтехнологом Трампа — Риком Гейтсом.
Не успели «слоны» прокомментировать решение суда Вирджинии, как получили очередной удар в виде сенсационного признания Майкла Коэна — личного адвоката Трампа и неофициального советника его предвыборного штаба, долгое время работавшего с Манафортом в качестве
Ради сокращения тюремного срока политтехнолог может поделиться с Мюллером разными деталями избирательной кампании.
Именно от выявления фактов данного дела зависит политическая судьба республиканцев на грядущих промежуточных выборах в Конгрессе и лично президента Трампа, который готовится к переизбранию в 2020 году. Папка «Манафорта» не имеет прямого отношения к «Рашагейту», ибо инкриминированные ему преступления были совершены задолго до его работы в штабе Трампа. Однако ясно и то, что ради сокращения неизбежного тюремного срока политтехнолог может поделиться с Мюллером разными деталями избирательной кампании. До «созревания» Манафорта наиболее ценным «свидетелем» является именно Коэн. По всей вероятности, он опередил своих коллег по цеху в вопросе неизбежности сотрудничества с Мюллером. Его адвокаты подчеркнули, что их подзащитный будет «счастлив рассказать спецпрокурору об очевидной возможности заговора и коррупции против демократической системы выборов 2016 года».
Президент
Республиканцам не позавидуешь: впервые с 1974 года («Уотергейт») они встали перед угрозой импичмента своего лидера. Эти две истории имеют свои нюансы, но во многом они похожи. Президент Ричард Никсон подозревался в одобрении организации прослушки в штабе Джорджа Макговерна — кандидата от Демократической партии — во время избирательной кампании 1972 года. Никсон всячески отрицал свою связь со взломами в отеле «Уотергейт», где находился штаб демократов. Он говорил о заговоре против него и кампании СМИ по дискредитации администрации, которая избрана американским народом и работает ради реализации его интересов. Расследование длилось более двух лет и привело к ряду крупных отставок, в том числе
В итоге в феврале 1974 года нижняя палата Конгресса начала процедуру импичмента и передала дело в Сенат, который должен был вынести вердикт. Верховный суд добился передачи аудиоматериалов и принял решение об их немедленном обнародовании. Эти записи подтвердили, что Никсон не только был в курсе политического шпионажа в отношении своего
Грозит ли подобное Трампу? До показаний Коэна вероятность такого сценария была крайне мала, но ситуация теперь иная. Сама философия импичмента была перенята американцами у британцев. Основания для освобождения президента от его обязанностей крайне размыты, что не позволяет определить точный юридический предмет импичмента. Фундаментально глава исполнительной власти должен совершить государственную измену, взяточничество или «другие тяжкие преступления и правонарушения».
С этим направлением все ясно, однако проблемным для американского правосудия остается пункт о «других тяжких преступлениях», который можно интерпретировать как угодно. Именно эта лазейка уводит процедуру импичмента в политическое поле, когда все зависит от воли конгрессменов и сенаторов.
Пока для Дональда Трампа есть только одна хорошая новость — обе палаты контролируют республиканцы, которые осознают масштабы политических рисков.
Процедуру, включая обвинительную статью, готовит юридический комитет Палаты представителей. Конкретные пункты обвинения принимаются во время слушаний простым большинством, что уже создает определенную субъективность. Так, если одна из партий имеет в палате большинство мест, неизбежен риск политической ангажированности в отношении президента. К тому же нельзя забывать и об институциональной конкуренции между исполнительной и законодательной ветвями власти, что также может повлиять на судьбоносные решения.
Последняя попытка импичмента была осуществлена в отношении
После завершения расследования и обнародования доклада комиссии Мюллера Трампа могут привлечь к ответственности по различным статьям, которые большинство могут счесть «тяжелым преступлением и правонарушением». Однако это может быть не худшим сценарием развития событий.
Пока для Дональда Трампа есть только одна хорошая новость — обе палаты контролируют республиканцы, которые осознают масштабы политических рисков и вряд ли допустят такое развитие события. Однако никто не может предсказать, как завершатся грядущие ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс и какие еще «сюрпризы» готовит спецкомиссия Мюллера.
Арег Галстян