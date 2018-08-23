Трамп заявил, что его импичмент вызвал бы обвал экономики США
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU —Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что если ему объявят импичмент, это вызовет кризис американской экономики.
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU —Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что если ему объявят импичмент, это вызовет кризис американской экономики.
«Я вам скажу, что если мне
Кроме того, президент США сказал, что не понимает, как можно объявить импичмент человеку, который прекрасно справляется со своей работой.
Вообще я не знаю, как можно объявить импичмент
кому-то,кто проделал великолепную работу.
Дебаты о возможности объявления импичмента Трампу активизировались после того, как бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн признал себя виновным в преступлениях, связанных с укрывательством от уплаты налогов и нарушением финансовой дисциплины.
Ранее Коэн также признался, что платил двум женщинам, которые в свое время имели интимные связи с Трампом, чтобы они не разглашали эту информацию. По словам Коэна, делалось это по указанию Трампа.
Однако накануне
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