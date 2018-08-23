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15:34 (мск), источник: Интерфакс

Трамп заявил, что его импичмент вызвал бы обвал экономики США

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU —Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что если ему объявят импичмент, это вызовет кризис американской экономики.

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Источник: Reuters

«Я вам скажу, что если мне когда-нибудь объявят импичмент, то я думаю, что рынок обрушится», — сказал Трамп в эфире программы Fox & Friends. «Я думаю, что в таком случае все станут очень бедными», — отметил Трамп.

Кроме того, президент США сказал, что не понимает, как можно объявить импичмент человеку, который прекрасно справляется со своей работой.

Вообще я не знаю, как можно объявить импичмент кому-то, кто проделал великолепную работу.
Дональд Трамп
президент США
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Дебаты о возможности объявления импичмента Трампу активизировались после того, как бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн признал себя виновным в преступлениях, связанных с укрывательством от уплаты налогов и нарушением финансовой дисциплины.

Ранее Коэн также признался, что платил двум женщинам, которые в свое время имели интимные связи с Трампом, чтобы они не разглашали эту информацию. По словам Коэна, делалось это по указанию Трампа.

Однако накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что «президент не делал ничего противоправного, против него нет обвинений», нет сговора между ним и Коэном.

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