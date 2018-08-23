Патрушев и Болтон не согласовали заявление после переговоров

Источник: РИА "Новости"

Господин Патрушев сообщил, что стороны не подписали итоговое заявление из-за позиции США. «США хотели упомянуть вмешательство РФ в выборы», — приводит «РИА Новости» его слова.

Николай Патрушев рассказал, что США хотели в заявлении упомянуть как единый интерес стран только терроризм. «Москва настаивала на расширении списка», — сообщил он.

По словам секретаря Совбеза РФ, обсуждались ядерное нераспространение, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, также стороны обсудили Сирию, Украину и вопросы кибербезопасности.

Источник: РИА "Новости"

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Господин Болтон по итогам встречи заявил, что они обсудили все аспекты двусторонних отношений, в том числе вопросы контроля за вооружениями. «Итак, то, что мы сделали сегодня, рассмотрели весь спектр вопросов, которые есть у двух стран по контролю за вооружениями, кругу двусторонних вопросов, борьбе с терроризмом, нелегальной иммиграции, вопросам, связанным с киберсферой», — приводит «РИА Новости» его слова.

Это первая российско-американская встреча столь высокого уровня после саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, который состоялся 16 июля.

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