Патрушев и Болтон не согласовали заявление после переговоров
В Женеве завершилась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
В Женеве завершилась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
Господин Патрушев сообщил, что стороны не подписали итоговое заявление
Николай Патрушев рассказал, что США хотели в заявлении упомянуть как единый интерес стран только терроризм. «Москва настаивала на расширении списка», — сообщил он.
По словам секретаря Совбеза РФ, обсуждались ядерное нераспространение, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, также стороны обсудили Сирию, Украину и вопросы кибербезопасности.
Господин Болтон по итогам встречи заявил, что они обсудили все аспекты двусторонних отношений, в том числе вопросы контроля за вооружениями. «Итак, то, что мы сделали сегодня, рассмотрели весь спектр вопросов, которые есть у двух стран по контролю за вооружениями, кругу двусторонних вопросов, борьбе с терроризмом, нелегальной иммиграции, вопросам, связанным с киберсферой», — приводит «РИА Новости» его слова.
Это первая
До прибытия в Женеву господин Болтон провел переговоры с