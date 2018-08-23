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20:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Правительство объяснило девятидневное отсутствие Медведева

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, с 14 августа не участвующий в публичных мероприятиях, получил травму во время занятий спортом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

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Источник: Reuters

Там отметили, что повреждение не позволяет Медведеву проводить публичные мероприятия.

Директор департамента пресс-службы и информации правительства Михаил Бубен уточнил, что премьер «никуда не пропал» и находится в Москве. «Просто нет публичных мероприятий», — сказал он порталу «Политика Сегодня».

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О том, что Медведев уже девять дней не появляется на публике, 23 августа сообщил Telegram-канал «Проект». По информации его источников в кабинете министров, премьер не находится в отпуске и в его графике присутствуют важные мероприятия, однако по неизвестной причине они либо отменяются, либо политик не принимает в них участия. Отмечается, что с 27 августа Медведев должен вернуться к активной работе.

Судя по сообщениям на сайте правительства, Медведев действительно с 14 августа не появлялся на публике. В этот день он провел встречу с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым, и с тех пор деятельность премьер-министра ограничивается рассылкой официальных телеграмм и публикациями в Facebook. Его не было и на заседании Совета безопасности России, которое прошло 22 августа в Сочи под председательством президента Владимира Путина.

Медведев увлекается бадминтоном. Также известно, что в студенчестве он занимался тяжелой атлетикой.

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