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00:34 (мск), источник: ТАСС

США считают, что Турции не следует приобретать зенитные ракетные системы С-400

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/ — В Госдепартаменте заявили, что наличие С-400 у таких союзников по НАТО, как Турция, вызывает озабоченность.

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Источник: AP 2018

Власти США считают, что Турции как члену НАТО не следует приобретать у России зенитные ракетные системы С-400. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Ей задали вопрос о позиции властей США в связи с заявлениями турецкой стороны о желании получить первые батареи российских зенитных ракетных систем в 2019 году, а не в 2020, как было запланировано ранее. В ответ она сообщила, что не может прокомментировать эту информацию, но отметила, что «наличие С-400 у таких союзников по НАТО, как Турция, вызывает в США озабоченность».

В Госдепе подчеркнули, что власти США дали ясно понять, что введут санкции в отношении любой страны в случае приобретения ею у России зенитных ракетных систем С-400.
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«Мы выступаем против того, чтобы наши партнеры и союзники по всему миру приобретали С-400», — сказала она. «<…> Мы дали ясно понять, что может вызвать введение санкций в отношении наших союзников и оппонентов», — подчеркнула Науэрт.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен.

Турция станет первым государством — членом НАТО, которое получит от России С-400, количество поставляемых комплексов официально не уточнялось.

В середине июня военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ получили задачу в мае 2019 года завершить производство зенитных ракетных систем С-400 для поставок в Турцию. Решение Турции о приобретении С-400 связано со срочной необходимостью по защите страной своего воздушного пространства.

Турция стала вторым после Китая заказчиком системы С-400, о подписании контракта было официально объявлено в сентябре 2017 года. Первоначально планировалось, что системы будут переданы турецкой стороне в начале 2020 года. Позже стало известно, что по просьбе Анкары поставки ускорят.

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