США считают, что Турции не следует приобретать зенитные ракетные системы С-400
ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/ — В Госдепартаменте заявили, что наличие С-400 у таких союзников по НАТО, как Турция, вызывает озабоченность.
ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/ — В Госдепартаменте заявили, что наличие С-400 у таких союзников по НАТО, как Турция, вызывает озабоченность.
Власти США считают, что Турции как члену НАТО не следует приобретать у России зенитные ракетные системы С-400. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник
Ей задали вопрос о позиции властей США в связи с заявлениями турецкой стороны о желании получить первые батареи российских зенитных ракетных систем в 2019 году, а не в 2020, как было запланировано ранее. В ответ она сообщила, что не может прокомментировать эту информацию, но отметила, что «наличие С-400 у таких союзников по НАТО, как Турция, вызывает в США озабоченность».
«Мы выступаем против того, чтобы наши партнеры и союзники по всему миру приобретали С-400», — сказала она. «<…> Мы дали ясно понять, что может вызвать введение санкций в отношении наших союзников и оппонентов», — подчеркнула Науэрт.
В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен.
В середине июня
Турция стала вторым после Китая заказчиком системы С-400, о подписании контракта было официально объявлено в сентябре 2017 года. Первоначально планировалось, что системы будут переданы турецкой стороне в начале 2020 года. Позже стало известно, что по просьбе Анкары поставки ускорят.