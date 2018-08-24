Власти США не допускают православного священника к Марии Бутиной
ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/ — Российские дипломаты заявили об ограничении свободы вероисповедания арестованной россиянки.
ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/ — Российские дипломаты заявили об ограничении свободы вероисповедания арестованной россиянки.
Администрация тюрьмы США, где содержится арестованная в Вашингтоне Мария Бутина, не допускает к россиянке православного священника. Об этом говорится в опубликованном в четверг в Facebook посольства РФ в США сообщении для СМИ.
«К грубым нарушениям ее прав добавился отказ тюремной администрации в допуске к Марии православного священника. Налицо ограничение свободы вероисповедания. Направили в тюремную администрацию требование отменить дискриминационные режимы в отношении российской гражданки», — отметили дипломаты, добавив, что в четверг вновь посетили гражданку России в американской тюрьме.
«Из-за этого осложнены встречи с посетителями, и не хватает времени для ознакомления с материалами дела и выстраивания совместно с адвокатами линии защиты», — подчеркивается в сообщении.
Из камеры, как рассказали в диппредставительстве, россиянку выпускают только на два часа в ночное время, без прогулок на свежем воздухе. «Воспаление ноги продолжает беспокоить, квалифицированного медицинского обследования не проводится, как и нормального лечения», — указали в посольстве. Российские дипломаты в контактах с американскими властями будут продолжать «настаивать на скорейшем освобождении» Бутиной.
«Вновь призываем правозащитные организации обратить внимание на нетерпимую ситуацию с положением российской гражданки и вмешаться в это дело. Пора высказать свое отношение к вопиющему несоблюдению США гуманитарных норм. У международных правозащитников есть возможность доказать свою беспристрастность и объективность», — заявили в посольстве.
Ранее сообщалось, что американские власти до сих пор не уведомили защиту арестованной в Вашингтоне россиянки о причинах ее перевода в тюрьму города Александрии. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля, суд оставил ее под стражей до судебного заседания, которое запланировано на 10 сентября. Ее обвиняют в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Минюсте агентом иностранного государства.