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03:45 (мск), источник: ТАСС

Власти США не допускают православного священника к Марии Бутиной

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/ — Российские дипломаты заявили об ограничении свободы вероисповедания арестованной россиянки.

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Источник: Reuters

Администрация тюрьмы США, где содержится арестованная в Вашингтоне Мария Бутина, не допускает к россиянке православного священника. Об этом говорится в опубликованном в четверг в Facebook посольства РФ в США сообщении для СМИ.

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«К грубым нарушениям ее прав добавился отказ тюремной администрации в допуске к Марии православного священника. Налицо ограничение свободы вероисповедания. Направили в тюремную администрацию требование отменить дискриминационные режимы в отношении российской гражданки», — отметили дипломаты, добавив, что в четверг вновь посетили гражданку России в американской тюрьме.

По их словам, она «по-прежнему содержится на режиме “административной сегрегации”, т.е. к ней относятся как к опасному преступнику», которым она «по определению не является».

«Из-за этого осложнены встречи с посетителями, и не хватает времени для ознакомления с материалами дела и выстраивания совместно с адвокатами линии защиты», — подчеркивается в сообщении.

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Из камеры, как рассказали в диппредставительстве, россиянку выпускают только на два часа в ночное время, без прогулок на свежем воздухе. «Воспаление ноги продолжает беспокоить, квалифицированного медицинского обследования не проводится, как и нормального лечения», — указали в посольстве. Российские дипломаты в контактах с американскими властями будут продолжать «настаивать на скорейшем освобождении» Бутиной.

«Вновь призываем правозащитные организации обратить внимание на нетерпимую ситуацию с положением российской гражданки и вмешаться в это дело. Пора высказать свое отношение к вопиющему несоблюдению США гуманитарных норм. У международных правозащитников есть возможность доказать свою беспристрастность и объективность», — заявили в посольстве.

Следующий визит к Бутиной российских дипломатов состоится в среду 29 августа.

Ранее сообщалось, что американские власти до сих пор не уведомили защиту арестованной в Вашингтоне россиянки о причинах ее перевода в тюрьму города Александрии. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля, суд оставил ее под стражей до судебного заседания, которое запланировано на 10 сентября. Ее обвиняют в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Минюсте агентом иностранного государства.

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