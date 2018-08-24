Власти США не допускают православного священника к Марии Бутиной

Источник: Reuters

Администрация тюрьмы США, где содержится арестованная в Вашингтоне Мария Бутина, не допускает к россиянке православного священника. Об этом говорится в опубликованном в четверг в Facebook посольства РФ в США сообщении для СМИ.

«К грубым нарушениям ее прав добавился отказ тюремной администрации в допуске к Марии православного священника. Налицо ограничение свободы вероисповедания. Направили в тюремную администрацию требование отменить дискриминационные режимы в отношении российской гражданки», — отметили дипломаты, добавив, что в четверг вновь посетили гражданку России в американской тюрьме.

По их словам, она «по-прежнему содержится на режиме “административной сегрегации”, т.е. к ней относятся как к опасному преступнику», которым она «по определению не является».

«Из-за этого осложнены встречи с посетителями, и не хватает времени для ознакомления с материалами дела и выстраивания совместно с адвокатами линии защиты», — подчеркивается в сообщении.

Читайте также Ищите женщину: советника Трампа поймали на связи с Бутиной

Из камеры, как рассказали в диппредставительстве, россиянку выпускают только на два часа в ночное время, без прогулок на свежем воздухе. «Воспаление ноги продолжает беспокоить, квалифицированного медицинского обследования не проводится, как и нормального лечения», — указали в посольстве. Российские дипломаты в контактах с американскими властями будут продолжать «настаивать на скорейшем освобождении» Бутиной.

«Вновь призываем правозащитные организации обратить внимание на нетерпимую ситуацию с положением российской гражданки и вмешаться в это дело. Пора высказать свое отношение к вопиющему несоблюдению США гуманитарных норм. У международных правозащитников есть возможность доказать свою беспристрастность и объективность», — заявили в посольстве.

Следующий визит к Бутиной российских дипломатов состоится в среду 29 августа.