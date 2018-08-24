Представители дипмиссии РФ в США посетили Марию Бутину в тюрьме
Москва. 24 августа. INTERFAX.RU — Российские дипломаты нанесли визит арестованной в США россиянке Марии Бутиной.
Москва. 24 августа. INTERFAX.RU — Российские дипломаты нанесли визит арестованной в США россиянке Марии Бутиной.
«Сегодня сотрудники Посольства вновь посетили российскую гражданку, студентку Марию Бутину в американской тюрьме», — говорится в фейсбуке российской дипломатической миссии.
«Из камеры Марию Бутину выпускают только на два часа в ночное время, без прогулок на свежем воздухе. Воспаление ноги продолжает беспокоить, квалифицированного медицинского обследования не проводится, как и нормального лечения», — говорится в сообщении.
«Направили в тюремную администрацию требование отменить дискриминационные режимы в отношении российской гражданки. В контактах с американскими властями продолжим настаивать на скорейшем освобождении Марии», — добавили российские дипломаты.
По данным российской дипломатической миссии, следующий визит к Бутиной состоится на следующей неделе в среду.
Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ Марии Бутиной в «преступном сговоре» и работе в США «в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора».
По версии следствия, Бутина, как минимум, с 2015 года занималась в США «конспиративной деятельностью» в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и «использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США».
Мария Бутина в суде не признала предъявленных ей обвинений.