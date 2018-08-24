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03:41 (мск), источник: Интерфакс

Представители дипмиссии РФ в США посетили Марию Бутину в тюрьме

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU — Российские дипломаты нанесли визит арестованной в США россиянке Марии Бутиной.

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Источник: AFP 2018

«Сегодня сотрудники Посольства вновь посетили российскую гражданку, студентку Марию Бутину в американской тюрьме», — говорится в фейсбуке российской дипломатической миссии.

Отмечается, что к Бутиной «относятся как к опасному преступнику» из-за чего для нее «осложнены встречи с посетителями и не хватает времени для ознакомления с материалами дела и выстраивания совместно с адвокатами линии защиты».
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«Из камеры Марию Бутину выпускают только на два часа в ночное время, без прогулок на свежем воздухе. Воспаление ноги продолжает беспокоить, квалифицированного медицинского обследования не проводится, как и нормального лечения», — говорится в сообщении.

«Направили в тюремную администрацию требование отменить дискриминационные режимы в отношении российской гражданки. В контактах с американскими властями продолжим настаивать на скорейшем освобождении Марии», — добавили российские дипломаты.

По данным российской дипломатической миссии, следующий визит к Бутиной состоится на следующей неделе в среду.

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Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ Марии Бутиной в «преступном сговоре» и работе в США «в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора».

По версии следствия, Бутина, как минимум, с 2015 года занималась в США «конспиративной деятельностью» в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и «использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США».

Мария Бутина в суде не признала предъявленных ей обвинений.

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