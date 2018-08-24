Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На популярном морском курорте произошла волна убийств
Водитель 100 км преследовал экипаж ДПС ради справедливости
Дочь Анджелины Джоли нельзя отличить от Брэда Питта
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Новым трендом лета стал неожиданный цвет
Какое направление стало самым выгодным для отдыха Билеты в несколько европейских стран начали продавать с большой скидкой, несмотря на рост доллара и евро
Ситуация на Азове: русские заблокировали все порты, Киев удивлен
Германия хочет бойкотировать Игры: виновата ли РФ
83-летний отец Агутина пришел на прослушивание в «Голос 60+»
51-летняя Кидман изменилась до неузнаваемости ради роли
Конец семье: изнасилованная Шурыгина закрутила с новым мужчиной
СМИ выяснили, как Петросян стал миллиардером
Песков отреагировал на резкое заявление Лукашенко о России
Кого могут лишить всех пенсионных льгот
Туристы из РФ жалуются на испорченный отдых в Крыму - СМИ
Муж узнал в жене порнозвезду и решил выселить её
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Как оформить кухню в стиле кантри: фото
Фоторепортажи
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
8Звездный дождь
04:32 (мск), источник: ТАСС

Госдеп: санкции против РФ по делу Скрипалей могут вступить в силу 27 августа

ВАШИНГТОН, 24 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/ — В Вашингтоне считают, что Москва использовала химические или биологические вооружения в нарушение международного права.

Наверх
Источник: AFP 2018

Новые односторонние санкции США в отношении России в связи с делом Скрипалей вступят в силу ориентировочно 27 августа. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента.

«США 6 августа в рамках соблюдения [американского] Закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года пришли к выводу о том, что правительство Российской Федерации использовало химические или биологические вооружения в нарушение международного права или использовало против собственных граждан смертоносные химические или биологические вооружения, — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

«8 августа мы оповестили Конгресс [США] о своем намерении ввести несколько [видов] санкций в отношении России, как того требует Закон о контроле над химическим и биологическим оружием, включая прежде всего применение презумпции отказа в предоставлении доступа к чувствительным товарам и технологиям сферы национальной безопасности, имеющим американское происхождение».

«Уведомительный период, установленный Законом о контроле над химическим и биологическим оружием, истек 22 августа. Мы передали [в соответствующую инстанцию правительства США] извещение [для] Федерального реестра, вводящее в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа», — отметил американский дипломат.

Федеральный реестр — это сборник официальных документов правительства США. Нынешние рестрикции вступят в силу после публикации в нем соответствующего уведомления.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Суть решений

В соответствии с объявлениями американских властей от 8 августа Вашингтон прежде всего вводит на этот раз запрет на поставку России продукции двойного назначения. Из этого запрета делается ряд исключений.

Кроме того, означенный закон предусматривает и угрозу применения второй волны санкций примерно через три месяца после введения первой части рестрикций.

Вторая часть санкций предусматривает угрозу понижения уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России, блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.

Американская сторона, впрочем, как она указала, рассчитывает, что до применения этих рестрикций, охарактеризованных обеими сторонами как «драконовские», дело все же не дойдет.
Справка
«Драконовские» меры: США готовятся ввести самые жесткие санкции против России

Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступает в силу 22 августа. И это только начало.

Следите за развитием темы«Новые санкции США»
 Рогозин о громких увольнениях, огромных долгах и праве на предательство
США очень хотели заполучить российскую базу, но им вежливо отказали
Что нужно знать про новый закон о наследстве
Песков прокомментировал возможность заявления Путина по пенсиям
В Южной Каролине открылся супермаркет из «Симпсонов» (фото)
ЦБ отозвал лицензию у Центрально-Европейского банка
Аналитики предсказали крах сигаретного рынка в течение пяти лет
«Уходим под землю»: как поселки расплачиваются за труды шахтеров
Спорт
Дзюба и Заболотный принесли «Зениту» комфортную победу в ЛЕ Российский футбольный клуб обыграл норвежский «Мольде» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
Hi-Tech
Рогозин отказался от разговора с российским роботом Он должен был дать роботу имя.
Авто
В России снова изменят формат водительских прав МВД предлагает оснастить водительские удостоверения и свидетельства «О регистрации транспортных средств» электронными носителями информации
Кино
Пегова и Епифанцев играют мужа и жену: фото со съемок сериала Актеры приступили к съемкам второго сезона «Акушерки»
Недвижимость
Где находится самый длинный жилой дом в мире (фото)
Большинство россиян довольны своими жилищными условиями
Хранение в малогабаритке: 10 идей из западных проектов
Названы города с самыми довольными жителями
Леди
5 веских причин бежать от любимого мужчины Самые яркие признаки того, что жизнь с ним будет невыносимой.
Дети
Известный 57-летний актер станет отцом в 10-й раз Возлюбленная Эдди Мерфи Пейдж Батчер беременна.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь