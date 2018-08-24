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08:14 (мск), источник: Интерфакс

Китай назвал прошедший раунд торговых переговоров с США конструктивным

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU — Китай считает состоявшийся в США раунд переговоров по торговым разногласиям между двумя странами откровенным и полезными, сообщило министерство коммерции КНР в пятницу. В сообщении говорится, что «делегации двух стран провели конструктивные и откровенные переговоры по вопросам двусторонней торговли, представляющие взаимный интерес».

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Источник: AP 2018

Переговоры проходили 22 и 23 августа в Вашингтоне по инициативе американской стороны.

В то же время, как сообщалось, в минувший четверг в Соединенных Штатах вступили в силу ввозные пошлины на товары из Китая стоимостью $16 млрд, как планировалось ранее, о чем предупреждал Вашингтон. Пекин объявил об аналогичном шаге в отношении импортируемых американских товаров. Министерство коммерции КНР распространило заявление, в котором подчеркивается, что «в связи с этим Китай заявляет решительный протест и вынужден продолжать предпринимать ответные шаги».

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Одновременно Минкоммерции объявило, что подало иск в ВТО.

В июле США и Китай на взаимной основе обложили дополнительной ввозной пошлиной товары на сумму $34 млрд. При этом американский президент Дональд Трамп пригрозил, что может ввести дополнительные тарифы на китайские товары еще на $200 млрд.

Китайская сторона неоднократно предупреждала Вашингтон, что решительно выступает против торговой войны, предлагая решать проблемы путем диалога и консультаций. В то же время Пекин заявлял, что будет зеркально отвечать на все протекционистские шаги США, ущемляющие как китайские интересы, так и интересы развития мировой торговли, а также наносящие ущерб самим Соединенным Штатам.

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