Китай назвал прошедший раунд торговых переговоров с США конструктивным

Источник: AP 2018

Переговоры проходили 22 и 23 августа в Вашингтоне по инициативе американской стороны.

В то же время, как сообщалось, в минувший четверг в Соединенных Штатах вступили в силу ввозные пошлины на товары из Китая стоимостью $16 млрд, как планировалось ранее, о чем предупреждал Вашингтон. Пекин объявил об аналогичном шаге в отношении импортируемых американских товаров. Министерство коммерции КНР распространило заявление, в котором подчеркивается, что «в связи с этим Китай заявляет решительный протест и вынужден продолжать предпринимать ответные шаги».

Одновременно Минкоммерции объявило, что подало иск в ВТО.

В июле США и Китай на взаимной основе обложили дополнительной ввозной пошлиной товары на сумму $34 млрд. При этом американский президент Дональд Трамп пригрозил, что может ввести дополнительные тарифы на китайские товары еще на $200 млрд.