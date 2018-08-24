Порошенко объявил, что Украина разрывает связи с Российской империей и СССР
Москва. 24 августа. INTERFAX.RU — Украина разрывает все оковы, связывающие ее с Российской империей, с Советским Союзом, заявил президент Украины Петр Порошенко.
Москва. 24 августа. INTERFAX.RU — Украина разрывает все оковы, связывающие ее с Российской империей, с Советским Союзом, заявил президент Украины Петр Порошенко.
Порошенко подчеркнул, что основная задача власти и нынешнего поколения — сделать независимость необратимой, превратить Украину в великую и сильную страну, «без
«Украина должна опираться на собственные силы и жестко защищать свои национальные интересы. Мы должны укреплять независимость страны конкретными шагами…», — подчеркнул президент.
Он также сообщил о необходимости завершить существование в стране церкви, которая, по его словам, «освящает гибридную войну» РФ против Украины.
Пусть сегодня нас услышат и в Константинополе, и в Москве, и в Ватикане: у нас есть твердое намерение разрубить последний узел, которым империя отчаянно пытается привязать нас к себе. Мы преисполнены решимости покончить с неестественным и неканоническим пребыванием значительной части нашего православного сообщества в зависимости от российской церкви.
«Крещение пришло к нам от Константинопольской
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