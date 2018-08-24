Порошенко объявил, что Украина разрывает связи с Российской империей и СССР

«Главное, дорогие мои, — мы избрали собственный путь развития и не имеем права с него сойти в угоду внешним врагам и их агентам внутри страны… Мы разрываем все оковы, которые связывают нас с Российской империей, с Советским Союзом», — сказал глава государства, выступая 24 августа на военном параде в центре Киева по случаю 27-летия независимости Украины.