Ангела Меркель исключает скорое вступление Грузии в НАТО

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«Я не вижу возможности быстрого вступления Грузии в НАТО. В контексте Абхазии и Южной Осетии мы не можем говорить о быстром вступлении Грузии в НАТО. Во всяком случае, это позиция Германии и она не изменится», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»). Канцлер ФРГ заявила, что Абхазия и Южная Осетия являются неотъемлемой частью Грузии и назвала «грубейшей несправедливостью» нарушение территориальной целостности страны. Она заявила, что рассматривает этот вопрос в одном контексте с ситуацией на Украине.

Европа и НАТО не являются врагами России, заявила госпожа Меркель.

Россия является важной страной в мире, Германия имеет желание иметь хорошие отношения с Россией. Европа и Россия хорошо сотрудничают и многому учатся друг у друга, но в то же время хочу особо отметить, что ЕС и НАТО не являются врагами РФ. Ангела Меркель канцлер ФРГ (цитата по ТАСС)

Ангела Меркель считает важным сотрудничество с Россией по нефти и газу для обеспечения энергоснабжения страны. «Мы шаг за шагом сокращаем использование угля, нам необходим газ, который идет к нам по территории Белоруссии, Украины и Польши, поэтому поддерживаем “Северный поток-1” и “Северный поток-2”», — сказала она. По словам канцлера, поставки газа из России дешевле, чем из других стран.

Напомним, в июле президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом раскритиковал Германию за поддержку «Северного потока-2». «Германия платит миллиарды и миллиарды долларов в год России, а мы защищаем эту страну от России. Это абсолютно неприемлемо», — заявил президент США. В ответ госпожа Меркель заявила, что власти Германии «проводят независимую политику и принимают независимые решения».

Напомним, в июле в рамках саммита НАТО состоялось заседание в формате Украина—Грузия—НАТО. Там президентов двух постсоветских республик Петра Порошенко и Георгия Маргвелашвили хвалили за проведенные реформы, «приближающие их к НАТО». Но от конкретики по поводу сроков их возможного присоединения к альянсу в Брюсселе воздержались.