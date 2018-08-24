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13:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Адвокат Дональда Трампа предупредил о восстании в случае импичмента

Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, в настоящее время работающий личным адвокатом Дональда Трампа, предупредил 24 августа о возможном «восстании» в стране в случае отрешения господина Трампа от должности президента страны.

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Источник: РИА "Новости"

Выступая в эфире телеканала Sky News, господин Джулиани, слова которого иногда даже превосходят по экстравагантности заявления самого президента, заметил, что у противников господина Трампа нет никаких оснований для импичмента президента. «Его (Дональда Трампа.— “Ъ”) можно отрешить только по политическим соображениям, а американский народ восстанет против этого», — заметил господин Джулиани.

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Разговоры о возможном отрешении от должности президента США, о котором противники господина Трампа говорили как о далекой мечте, перешли в более практическую плоскость после того, как сделку с правосудием заключил предшественник господина Джулиани Майкл Коэн, признавший, что получал от тогда еще кандидата в президенты США деньги, чтобы предотвратить появление негативной для господина Трампа информации. По словам адвоката господина Коэна, из показаний его доверителя «совершенно очевидно, что Дональд Трамп совершил правонарушение».

Господин Джулиани вслед за президентом назвал своего предшественника лгуном, при этом указав, что показания этого «лгуна» полностью снимают с президента всякие обвинения в совершении преступления и делают импичмент нереальным.

Ранее господин Джулиани удивлял журналистов, к примеру, фразой о том, что «правда не есть правда», или твитнув слово «ты», подарив тем самым новый интернет-мем.

Филипп Ночевка

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