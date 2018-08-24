Песков оказался не в курсе характера травмы Медведева
Москва. 24 августа. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин и глава правительства РФ Дмитрий Медведев находятся в постоянном контакте, заявил
Москва. 24 августа. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин и глава правительства РФ Дмитрий Медведев находятся в постоянном контакте, заявил
В ходе общения с журналистами Пескова спросили, «насколько серьёзны травмы», полученные Медведевым, и собирается ли он встречаться с президентом.
«Президент — в постоянном контакте с председателем правительства, вне зависимости от их местоположения. Суть самой (их) работы предусматривает постоянный рабочий контакт главы государства и председателя правительства», — сказал Песков.
Его попросили уточнить, осуществляются ли такие контакты «несмотря на состояние» главы правительства. «Я не располагаю просто информацией. Лучше об этом получать информацию в кабинете министров», — сказал Песков.
23 августа в
«Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия», — сказали в
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