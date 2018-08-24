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14:20 (мск), источник: Интерфакс

Песков оказался не в курсе характера травмы Медведева

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин и глава правительства РФ Дмитрий Медведев находятся в постоянном контакте, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Источник: Reuters

В ходе общения с журналистами Пескова спросили, «насколько серьёзны травмы», полученные Медведевым, и собирается ли он встречаться с президентом.

«Президент — в постоянном контакте с председателем правительства, вне зависимости от их местоположения. Суть самой (их) работы предусматривает постоянный рабочий контакт главы государства и председателя правительства», — сказал Песков.

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Его попросили уточнить, осуществляются ли такие контакты «несмотря на состояние» главы правительства. «Я не располагаю просто информацией. Лучше об этом получать информацию в кабинете министров», — сказал Песков.

23 августа в пресс-службе правительства подтвердили, что публичных мероприятий с участием главы кабмина в ближайшее время не планируется.

«Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия», — сказали в пресс-службе.

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