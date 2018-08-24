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18:40 (мск), источник: Daily Storm

Меркель в Тбилиси подарили картину и спели песню о пиратах

Бундесканцлер присоединилась к грузинскому ансамблю.

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Канцлер Германии Ангела Меркель, находясь с официальным визитом в Грузии, получила в подарок от главы правительства страны Мамуки Бахтадзе картину XVII века. Полотно пропало из музея Дрездена после Второй мировой войны и, как сообщается в Instagram бундесканцлера, «отправилось в Советский Союз». Для Меркель также выступил грузинский ансамбль «Швидкаца» с песней «Мы любим бури».

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Старинная народная немецкая песня «Мы любим бури» — любимая композиция Ангелы Меркель, отмечает грузинское Общественное телевидение. В ней поется о пиратах, которые выходят в море, не боясь смерти и дьявола, и охотятся за трофеями, сражаясь как львы.

Меркель во время торжественного ужина присоединилась к семерым поющим грузинами, спела и поаплодировала.

Канцлер Германии прибыла в Тбилиси 23 августа в рамках своего закавказского турне. В грузинской столице она планировала встретиться с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и главой правительства Мамукой Бахтадзе. 24 августа Меркель отправится в Армению — в Ереван, а затем в столицу Азербайджана — Баку.

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