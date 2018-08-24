Госдепартамент США раскрыл детали новых санкций против России
Новые ограничения вводят запрет на продажу оружия и предоставление внешней помощи.
Новые ограничения вводят запрет на продажу оружия и предоставление внешней помощи.
Госдепартамент США опубликовал уведомление о намерении ввести санкции против России
Согласно документу, санкции предусматривают запрет на предоставление России внешней помощи, за исключением экстренной гуманитарной помощи и поставок продовольствия.
О намерении ввести новые санкции госдепартамент США объявил 8 августа. Ведомство сообщило, что подготовило соответствующее определение в соответствии с Конвенцией о запрещении химического и биологического оружия 1991 г. По версии Вашингтона, российские власти в нарушение международного права использовали химическое или биологическое оружие, в том числе против российских граждан.
Определение о санкциях подписал госсекретарь США Майк Помпео 6 августа, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники. На следующий день об этом, согласно процедуре, уведомили членов конгресса. Чтобы санкции вступили в силу, с момента такого уведомления должны пройти 15 дней и должно быть опубликовано соответствующее решение в официальном журнале правительства США (Federal Register).
После того, как стало известно о готовящихся санкциях,
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 22 августа заявил, что Минпромторг старается обходить санкции США с помощью перехода на расчеты в национальных валютах. На прошлой неделе аналогичную мысль высказал первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов. Он не исключал отказа от доллара при расчетах за поставки нефти и перехода на другие валюты, в том числе на рубль.
Днем ранее Мантуров говорил, что запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения может повлиять на некоторые предприятия ОПК, однако не критично. «На иностранные высокотехнологичные изделия
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании. Он провел в заключении более пяти лет, после чего его обменяли на российских агентов, задержанных в США. Последние восемь лет Скрипаль жил в Великобритании.
В начале марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на улице в Солсбери. По версии британского правительства, их отравили
Ответственность за отравление Лондон возложил на Россию. В качестве ответа Великобритания выслала более 20 российских дипломатов и ввела другие санкции. Солидарность проявили еще около 30 стран, а самые жесткие меры приняли США — из страны выслали 60 российских дипломатов. Российским МИД ответил на высылку дипломатов зеркально.