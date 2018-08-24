Госдепартамент США раскрыл детали новых санкций против России

Источник: Reuters

Госдепартамент США опубликовал уведомление о намерении ввести санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Уведомление опубликовано в официальном журнале правительства США (Federal Register). Согласно документу, санкции вступят в силу 27 августа и будут действовать как минимум год или до дальнейшего уведомления.

Согласно документу, санкции предусматривают запрет на предоставление России внешней помощи, за исключением экстренной гуманитарной помощи и поставок продовольствия.

Под запрет также подпадает продажа вооружения России, любой оборонной продукции, а также финансирование таких сделок, предоставление внешних займов России. Кроме того, вводится запрет на экспорт товаров, услуг и технологий, которые могут помочь в производстве или использовании химического и биологического оружия.

О намерении ввести новые санкции госдепартамент США объявил 8 августа. Ведомство сообщило, что подготовило соответствующее определение в соответствии с Конвенцией о запрещении химического и биологического оружия 1991 г. По версии Вашингтона, российские власти в нарушение международного права использовали химическое или биологическое оружие, в том числе против российских граждан.

Определение о санкциях подписал госсекретарь США Майк Помпео 6 августа, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники. На следующий день об этом, согласно процедуре, уведомили членов конгресса. Чтобы санкции вступили в силу, с момента такого уведомления должны пройти 15 дней и должно быть опубликовано соответствующее решение в официальном журнале правительства США (Federal Register). Пресс-секретарь госдепартамента США Хизер Науэрт ранее говорила, что новые ограничения вступят в силу 22 августа или «около этой даты».

Ответ России

После того, как стало известно о готовящихся санкциях, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые ограничения противоречат атмосфере последней встречи глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. «Пока мы не поняли конкретно и официально, о чем идет речь, говорить о каких-то контрмерах было бы неверно», — пояснял он. Песков неоднократно опровергал причастность Москвы к отравлению Скрипалей, а «увязку новых рестрикций» с этим делом называл незаконным. «Россия не имела, не имеет, и не могло идти речи, чтобы Россия имела какое-то отношение к фактам использования химического оружия», — заявлял Песков.

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Читайте также Санкции набирают силу

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 22 августа заявил, что Минпромторг старается обходить санкции США с помощью перехода на расчеты в национальных валютах. На прошлой неделе аналогичную мысль высказал первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов. Он не исключал отказа от доллара при расчетах за поставки нефти и перехода на другие валюты, в том числе на рубль.

Днем ранее Мантуров говорил, что запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения может повлиять на некоторые предприятия ОПК, однако не критично. «На иностранные высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы military и space и так действуют строгие ограничения при продаже другим странам. Нам и раньше самую современную электронику никто не продавал», — отмечал он (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, российское правительство готовилось к подобной ситуации. «По электронике будем заменять недоступные компоненты собственными, недостающие импортировать из стран Юго-Восточной Азии, эти рынки для нас открыты», — пояснял Мантуров.

Справка «Драконовские» меры: США готовятся ввести самые жесткие санкции против России Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступает в силу 22 августа. И это только начало. Подробнее

Читайте также Аналитики оценили влияние санкций на российские нефтегазовые компании

В чем обвиняют Россию

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании. Он провел в заключении более пяти лет, после чего его обменяли на российских агентов, задержанных в США. Последние восемь лет Скрипаль жил в Великобритании.

В начале марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на улице в Солсбери. По версии британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР. Скрипали длительное время провели в больнице. Где они сейчас, британские власти не сообщают.

Ответственность за отравление Лондон возложил на Россию. В качестве ответа Великобритания выслала более 20 российских дипломатов и ввела другие санкции. Солидарность проявили еще около 30 стран, а самые жесткие меры приняли США — из страны выслали 60 российских дипломатов. Российским МИД ответил на высылку дипломатов зеркально.