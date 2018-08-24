Эрдоган пригласил Путина в рыбный ресторан вместо мясного

При этом договоренность между Эрдоганом и Путиным звучала иначе: во время встречи с Эрдоганом в июле в Йоханнесбурге Путин согласился посетить ресторан с блюдами из российского мяса — при условии, что Турция разрешит поставки мяса из России. Вскоре после того разговора вице-премьер Алексей Гордеев объявил о начале поставок российской говядины в Турцию. До этого российское мясо не поставлялось в Турцию на протяжении двух лет — турецкие власти ввели эмбарго в ответ на российское.