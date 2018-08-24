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20:21 (мск), источник: Lenta.Ru

США потребовали от Европы отвязаться от России

Искать альтернативы «Северному потоку-2» призвал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передает ТАСС. Главное, по его словам, избежать зависимости от России.

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Источник: РИА "Новости"

Болтон заявил, что президента США Дональда Трампа беспокоит, что «Европа добровольно еще больше привязывает себя к российским энергопоставщикам».

«Один из вопросов, о которых говорил Трамп по поводу “Северного потока”», — это не только экономическая важность этого вопроса, когда есть такая зависимость от поставок российских энергоресурсов, а стратегическая важность — это то, что связано с монополией поставщика критически важных энергоресурсов, — передает ТАСС слова советника президента США.

Украине и другим странам Болтон предложил в качестве альтернативы обратить внимание на «поиск других источников и ресурсов природного газа». Он напомнил о предложении построить Трансадриатический трубопровод, чтобы природный газ из Азербайджана поставлять в Италию. Так же, по словам Болтона, на Украине есть ресурсы «которых приблизительно хватит на обеспечение потребностей, а может, и американские компании увидят привлекательные перспективы бурения».

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«Если “Северный поток-2” будет построен, то Украина останется в рискованной ситуации, даже если Россия обяжется поставлять достаточные объемы газа», — предостерег советник президента США.

Ранее 24 августа канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что «Северный поток-2» не приведет к резкому усилению зависимости Германии от России. При этом она заметила, что в следующем десятилетии уголь будет замещен газом, как более экологичным топливом, поэтому надо наращивать объемы его поставок в Европу.

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