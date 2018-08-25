«Похоже, действительно что-то назревает»

Источник: РИА "Новости"

Послом России в Белоруссии назначен бывший военный Михаил Бабич. Ранее он работал полпредом в Приволжском федеральном округе. В российской властной вертикали Бабич имеет репутацию жесткого политика. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает, что в отношениях двух союзных государств, возможно, назревает некий переломный момент.

Ветеран боевых действий, бывший глава правительства Чечни в сложные послевоенные годы, Михаил Бабич известен как жесткий и во многом бескомпромиссный государственный деятель. Его даже называют «ястребом» по аналогии с Америкой. Видимо, это связано с военным прошлым. Однако при этом широкой публике он известен мало. Должности полпреда в Приволжском федеральном округе или зампреда думского комитета по обороне — скорее роли второго плана, нежели повод говорить об очередном преемнике или кандидате в премьеры. Хотя примеров того, как малоизвестные чиновники получали высокие посты в современной истории немало.

Так что вполне возможно, что Бабич — кадровый резерв для обновления властной вертикали. Его пытались назначить послом на Украину, но Киев воспротивился. В итоге он отправился в Белоруссию — тоже очень непростое направление.

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Судя по разным утечкам, именно его кандидатуру обсуждали на закрытой встрече в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко. В результате Михаил Бабич станет не просто послом, но и спецпредставителем президента по торгово-экономическому сотрудничеству.

В последнее время вокруг Белоруссии происходит много разных и во многом странных событий. В частности, вдруг заговорили, что Александр Лукашенко решил сделать ставку на белорусских националистов. Или что он откровенно поддерживает Киев.

Затем президент Белоруссии на достаточно долгое время просто пропал. Появились слухи, что у него инсульт. Однако через нескольких дней Лукашенко вновь появился перед телекамерами живой и здоровый и прокомментировал все инсинуации в привычной для себя манере.

Вскоре после этого Лукашенко в очередной раз обрушился на Россию. Главной причиной посчитали намерение российского правительства вернуть пошлины на поставки нефти, то есть лишить союзника немалой доли валютного заработка. Попутно президент практически полностью сменил правительство, не скупившись при этом на выражения под телекамеры.

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Нет четкого ответа, что же происходит на самом деле. Но есть очень интересные версии. Среди таковых, в частности: лидер действительно не вечен, и нужно всерьез думать о передаче власти. Кому непонятно — преемников нет. Может быть, дыма без огня не бывает — нельзя исключать и проблем со здоровьем. Чтобы избежать хаоса, из Москвы присылают жесткого посла, которого уже называют генерал- губернатором, чтобы удерживал ситуацию в руках.

Есть даже почти фантастические теории — например, что Белоруссия может войти в состав России. И это будет очередной «Крымнаш» — успех действующей российской власти, дабы закрепить рейтинги поддержки на небывалых высотах.