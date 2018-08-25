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08:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Рейтинги держат на паузе

По данным ФОМ и ВЦИОМ, отношение к президенту и партиям почти не колеблется.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Рейтинги основных институтов власти за последнюю неделю практически не изменились. Они остались на том уровне, до которого понизились из-за предложений правительства по повышению пенсионного возраста. Таковы результаты последних опросов Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ) и фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Социологи считают это «паузой» в общественных настроениях, но изменятся ли они ко дню выборов 9 сентября, не прогнозируют. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров полагает, что многое в отношении граждан к власти зависит от того, что «скажет о реформе президент Владимир Путин».

Владимир Путин собрал бы 47% голосов на президентских выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье, показал опрос ФОМ от 19 августа. В начале августа, по данным ФОМ, электоральный рейтинг президента был на уровне 45%. «Общественное мнение встало на паузу», — пояснил «Ъ» заведующий аналитическим отделом ФОМ Григорий Кертман. То есть оно «безусловно, стабилизировалось, но в этой стабильности заложен элемент неопределенности, потому что вопрос о пенсионном возрасте завис», подчеркивает господин Кертман. Напомним, предложенный Белым домом законопроект о повышении пенсионного возраста (до 63 лет для женщин, до 65 — для мужчин) был принят в первом чтении 19 июля, второе чтение ожидается в осеннюю сессию. Поправки принимаются до конца сентября. Какими они будут, пока не анонсируется, есть лишь отдельные предложения, в том числе «Единой России».

Многое в отношении граждан к власти, действительно, будет зависеть от того, как именно «решится вопрос с пенсионной реформой», сказал «Ъ» гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров: «И прежде всего от того, что скажет о реформе президент Владимир Путин, от того, как он скажет, как это будет услышано, воспринято обществом». «Это будет главнейшим фактором, который повлияет на его рейтинг, а также на рейтинг правительства и правящей партии», — уверен господин Федоров.

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За последние две недели доверие россиян к Владимиру Путину, по данным ВЦИОМ, не менялось, оставаясь на уровне 36,9%. Вопрос социологов звучит традиционно так: «Если говорить о политиках, кому вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?» Ответов может быть несколько. Второй по уровню доверия — министр обороны Сергей Шойгу (15%), третий — глава МИДа Сергей Лавров (11,5%), четвертый — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (9,6%). Доверяют премьеру Дмитрию Медведеву 9,6%. Лидеру же ведущей оппозиционной партии КПРФ Геннадию Зюганову доверяют лишь 6,2%.

В ближайшее время на граждан будет влиять и предвыборная обстановка в регионах, где 9 сентября предстоит голосование. «Люди возвращаются из отпусков веселые, отдохнувшие и победневшие, — отмечает гендиректор Валерий Федоров, — А тут на них наваливается повседневность с работой, с расходами. И на этом фоне в оставшиеся до выборов три недели оппозиция постарается по полной программе “оттоптаться” на правящей партии». Что может произойти с рейтингами на этом фоне, глава ВЦИОМ предсказывать не берется. Судя по последнему опросу ВЦИОМ от 19 августа, «Единая Россия» может рассчитывать лишь на 36,1% голосов по итогам выборов, хотя в начале июня за нее готовы были голосовать 48,9% россиян (12 августа было 35,3%). При этом отрицание пенсионной реформы подавляющим большинством россиян существенно не отразилось на электоральном потенциале ни одной из партий думской оппозиции. За КПРФ готовы проголосовать 15,3% (в начале июня таких избирателей было 10,8%), за ЛДПР — 11,1% (было 8,7%), за «Справедливую Россию» — 5,9% (было 4,9%).

Виктор Хамраев

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