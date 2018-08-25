NYT: разведка США перестала получать информацию от тайных осведомителей в Москве

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Согласно данным ее источников, информаторы США, якобы близкие к российскому руководству, перестали передавать соответствующую информацию ЦРУ и другим разведведомствам, что оставило Вашингтон в неведении о намерениях РФ в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре. По версии издания, ранее такие осведомители сообщали США данные, касающиеся в том числе якобы имевшего места вмешательства РФ в американские президентские выборы 2016 года, которое неоднократно отрицали в Москве.

Теперь же эти ключевые для США информаторы «преимущественно затаились», отмечает газета, добавляя, что, по мнению американских спецслужб, это связано с «более агрессивной контрразведкой», которую стала проводить Москва. Как сообщили источники издания, в Вашингтоне не считают, что осведомители были разоблачены или же ликвидированы. По мнению разведведомств США, они перестали выходить на связь, так как полагают, что в текущей ситуации это может быть опасно, пишет газета.

На ситуацию также повлияло то, что ранее Россия выслала ряд сотрудников американской разведки, работавших в РФ в дипломатических представительствах США, отмечает The New York Times. Как рассказали изданию экс-сотрудники разведки США, присутствие агентов ЦРУ в Москве всегда было относительно небольшим для такой важной с точки зрения сбора развединформации цели. «Русские выслали много наших людей, — приводит газета слова бывшего агента ЦРУ Джона Сафера. — В Москве сейчас, вероятно, довольно мало наших людей, и они находятся под невероятным наблюдением».