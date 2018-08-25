Автомобильные права станут мобильными

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В руководстве ГИБДД не исключают введения в России электронных водительских прав, СТС и страховки, которые будут «вшиты» в мобильное приложение в смартфоне. В ведомстве пока говорят о сценарии такого развития событий и сроков внедрения новинки не называют. Между тем планируемая полицией реформа подготовки водителей принимает конкретные очертания: вчера Госавтоинспекция ответила на критику в связи с введением объединенного экзамена на права вместо привычных «площадки» и «города». Принявшие в штыки инициативу автошколы неправильно поняли ее суть, утверждают в Госавтоинспекции.

Вчера Госавтоинспекция разъяснила конфликтную ситуацию, связанную с реформой системы подготовки водителей. Ведомство, напомним, предложило ввести объединенный экзамен по вождению (вместо «города» и «площадки»), чтобы проверить навыки вождения претендентов на права «в комплексе». Соответствующий проект постановления правительства, опубликованный на regulation.gov.ru, вызвал критику ряда российских автошкол, о чем «Ъ» сообщал 22 августа. По мнению критиков, нововведения чреваты риском повышения аварийности, коррупции, а также «тотального аннулирования результатов экзаменов».

В Госавтоинспекции говорят, что автошколы зря бьют тревогу: они неправильно поняли идею документа.

Читайте также ГИБДД не прошла экзамен в автошколах

Обязанность обучать будущих водителей на «площадке» никто не отменяет — это заложено в образовательных программах Минобрнауки, говорят в ГИБДД. Новый экзамен будет проходить по маршруту, который разработает местное подразделение Госавтоинспекции. Он может начинаться прямо на учебной площадке автошколы, где экзаменатор проверит начальные навыки (трогание с места на горке, параллельная парковка), затем испытуемому разрешат выезд на улицу. Таким образом, инспектор может высадить кандидата в водители из автомобиля еще до того, как он попадет в условия городского движения, утверждают в ГИБДД.

«Нововведения, которые нас беспокоят, заложены в проекте постановления. Документ не подразумевает всего того, о чем говорят в ГИБДД, — говорит президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.— Там нет ни слова про то, что новый объединенный экзамен может начинаться с упражнений на закрытой площадке или автодроме. Если какую-либо опцию планируется заложить, ее надо описывать в документе».

По словам Татьяны Шутылевой, открытой также остается проблема субъективной оценки экзаменатора, который будет проверять навыки водителей на «площадочных» упражнениях.

Читайте также Госавтоинспекции оказали скорую помощь

«Ни разметки, ни конусов в городе не будет, оценка навыков полностью отдается на откуп экзаменатора из ГИБДД», — подчеркнула она. Что касается сохранения обязанности автошкол обучать учеников на площадке, то, по словам Татьяны Шутылевой, в реальности этим заниматься мало кто будет, проконтролировать выполнение программ крайне сложно.

По сведениям «Ъ», в общей сложности в ГИБДД поступило около 800 различных обращений от разных организаций, часть из них идею реформы поддерживают. После их обработки проект постановления откорректируют. Разъясняющие подробности появятся в новом административном регламенте по приему экзаменов (его утвердят приказом МВД), который сейчас готовится.

Тем временем водителей ждут гораздо более революционные нововведения. Напомним, несколько дней назад МВД объявило о планах ввести в оборот права и СТС с микрочипами и усиленной защитой («Ъ» сообщал об этом 23 августа).

Читайте также Техосмотр обрастет штрафами и «уголовкой»

Госавтоинспекция приступила к изучению возможности введения технологии, которая позволит автомобилистам вообще отказаться от использования традиционных пластиковых документов. «Многие сейчас уже оплачивают покупки телефоном, — пояснил первый замначальника ГИБДД России Владимир Швецов.— Мы хотим заложить возможность, чтобы потребитель по желанию мог “заложить” в телефон водительское удостоверение, СТС и страховку (установив специальное приложение.— “Ъ”)».

По его словам, многие инспекторы сегодня уже снабжены планшетами. «Водитель сможет подойти, положить телефон к считывателю, у инспектора на устройстве появится необходимая информация», — полагает он. «Это могут быть и нарушения, и информация о ДТП: время оформления в этом случае сокращается до пяти минут, — пояснил Владимир Швецов.— Во многих странах по этому пути уже идут».

Речь пока идет о технической проработке сценария, уточнили в ГИБДД, каких-либо документов на этот счет не подготовлено, сроки также не обозначены. По данным «Ъ», планы ведомства связаны с майским указом президента 2018 года, где упомянут постепенный переход на «цифровые» документы.