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15:31 (мск), источник: Интерфакс

В «Единой России» посмеялись над сообщениями об эмблеме партии на наркотиках

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU — В «Единой России» считают, что сообщения о логотипе партии на брикетах с наркотиками, партия которых была задержана в бельгийском городе Гент, можно воспринимать только с юмором.

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Источник: РИА "Новости"

На кадрах оперативной съемки на брикетах с наркотиками виден партийный логотип «Единой России». По сообщениям СМИ, это самая крупная партия наркотиков, когда-либо изъятая в порту Гента.

Заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко в своем фейсбуке написал, что от души посмеялся над этой историей.

«Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии “Единая Россия”, и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина, на этот раз из Бразилии в Бельгию», — написал Ревенко.

«День задался, было над чем посмеяться», — добавил Ревенко.

Как сообщали СМИ, наркокартели используют различные логотипы и символику как реально существующих организаций, так и выдуманных, чтобы помечать партии наркотиков и отличать их от «товара» конкурентов.

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