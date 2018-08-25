В «Единой России» посмеялись над сообщениями об эмблеме партии на наркотиках

Источник: РИА "Новости"

На кадрах оперативной съемки на брикетах с наркотиками виден партийный логотип «Единой России». По сообщениям СМИ, это самая крупная партия наркотиков, когда-либо изъятая в порту Гента.

Заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко в своем фейсбуке написал, что от души посмеялся над этой историей.

«Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии “Единая Россия”, и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина, на этот раз из Бразилии в Бельгию», — написал Ревенко.

«День задался, было над чем посмеяться», — добавил Ревенко.