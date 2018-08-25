Трамп заявил, что не знал о встрече своего штаба с Весельницкой

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Трамп сделал это заявление в связи с тем, что его бывший личный адвокат Майкл Коэн признал себя виновным в финансовых преступлениях и пообещал через своих юристов сотрудничать с «российским расследованием» спецпрокурора Роберта Мюллера.

«Адвокат Майкла Коэна прояснил данные, заявив, что его клиент не знает, знал ли президент Трамп о встрече в “Трамп-тауэр”, из которой так ничего и не вышло. Ответ такой: я не знал о встрече. Еще одна фальшивая история фейковых новостных СМИ!» — написал Трамп в Twitter.

Ряд СМИ в США предположил ранее, что встреча экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, сына Трампа Дональда-младшего, зятя Трампа Джареда Кушнера и других с Весельницкой в 2016 году свидетельствует о «сговоре России с Трампом», который должен был помочь Трампу прийти к власти. Также звучали предположения, что Весельницкая могла сообщить на встрече некие компрометирующие данные о сопернице Трампа Хиллари Клинтон.

Обнародованные заметки участников встречи и их показания это не подтверждают. Напротив, из документов следует, что Весельницкая говорила с представителями Трампа об инвесторе Билле Браудере, осужденном в России по обвинению в экономических преступлениях, и о запрете на усыновление американцами детей из РФ. Руководители штаба быстро потеряли интерес к обсуждению и завершили встречу.