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18:13 (мск), источник: РИА Новости

В Киеве рассказали о количестве женщин в рядах ВСУ

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что 25 тысяч украинок служат по контракту в рядах Вооруженных сил.

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Источник: AP 2018

Военный парад по случаю 27-й годовщины независимости Украины прошел в пятницу в Киеве. В нем приняли участие не только украинские военные, но и иностранные солдаты, в том числе из стран НАТО. Кроме того, впервые почти за 10 лет в небо над столицей Украины поднялась боевая авиация.

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«Еще раз о параде. Он был безупречным и идеальным… Единственное, чего не хватало, — это особого акцента, что впервые по Крещатику шагал и сводный отряд женщин-воинов. Цифры в информационном тексте, уже 25 тысяч украинок служат по контракту в ВСУ, из них более 3 тысяч офицеров», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил в субботу, что более 55 тысяч женщин проходят службу и работают в рядах Вооруженных сил Украины. «Сегодня в рядах Вооруженных сил Украины проходят службу и работают более 55 тысяч женщин. Из них 25 тысяч — военнослужащие ВСУ», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Порошенко отметил, что на военном параде впервые шел отдельный парадный расчет будущих офицеров из военнослужащих-женщин. «Эти волшебные защитницы Украины — курсантки Военного института Киевского национально университета имени Шевченко и Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут», — написал Порошенко.

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