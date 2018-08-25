В Киеве рассказали о количестве женщин в рядах ВСУ
КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Первый
КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Первый
Военный парад по случаю 27-й годовщины независимости Украины прошел в пятницу в Киеве. В нем приняли участие не только украинские военные, но и иностранные солдаты, в том числе из стран НАТО. Кроме того, впервые почти за 10 лет в небо над столицей Украины поднялась боевая авиация.
«Еще раз о параде. Он был безупречным и идеальным… Единственное, чего не хватало, — это особого акцента, что впервые по Крещатику шагал и сводный отряд
Президент Украины Петр Порошенко сообщил в субботу, что более 55 тысяч женщин проходят службу и работают в рядах Вооруженных сил Украины. «Сегодня в рядах Вооруженных сил Украины проходят службу и работают более 55 тысяч женщин. Из них 25 тысяч — военнослужащие ВСУ», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Порошенко отметил, что на военном параде впервые шел отдельный парадный расчет будущих офицеров из
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