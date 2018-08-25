Посольство России назвало сопровождение британскими истребителями опасным

Источник: Royal Air Force

Ранее минобороны Соединенного Королевства заявляло, что 23 августа британские истребители поднимались с военной базы в Румынии для сопровождения вылетевшего из Крыма российского военного самолета.

«Министр обороны Гэвин Уильямсон, да и другие британские политики, преподносящие общественности рутинные действия российской стороны в качестве “провокационных инцидентов”, сами действуют в высшей степени безответственно. Нынешний эпизод прекрасно иллюстрирует пагубность самой идеи дислокации британских ВВС и других натовских сил в Румынии, Польше, Прибалтике. Вместо укрепления чьей-либо безопасности такое военное присутствие фактически используется британскими властями для собственной провокационной деятельности — как словесной, что прискорбно, так и реальной военной, что попросту опасно», — заявил пресс-секретарь журналистам.

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По словам дипломата, все действия российских вооруженных сил строго соответствуют международному праву и не несут никакой угрозы Великобритании.