Болтон допустил, что США будут добывать газ на Украине

Источник: РИА Новости

После встречи с украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом Болтон отметил, что развитие энергетической отрасли позволяет Киеву добывать топливо в объемах, «примерно достаточных для удовлетворения собственных бытовых потребностей».

«Возможно, американским или другим иностранным энергетическим компаниям покажется привлекательной разведка и добыча газа здесь, на Украине», — цитирует его «Укринформ».

Как заметил Болтон, во время визита в Киев ему удалось обсудить с Гройсманом вопросы в сфере энергоресурсов.