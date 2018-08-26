Медведчук назвал автономию в составе Украины компромиссом для Донбасса

Источник: РИА "Новости"

«Мы должны идти по пути нахождения компромисса, и этот компромисс я вижу в предоставлении автономии», — сказал он. Господин Медведчук привел данные опросов, согласно которым 43% жителей ЛНР и ДНР выступают за автономию региона в составе Украины. Такое же количество опрошенных, по его словам, поддерживает независимость от Киева.

«Условно 43% выступают за независимость и признание… А 43% выступают за возвращение в Украину, но в составе автономии, которая будет входить в состав Украины», — сказал Виктор Медведчук.