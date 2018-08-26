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01:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведчук назвал автономию в составе Украины компромиссом для Донбасса

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Виктор Медведчук в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что компромисс в конфликте в Донбассе может заключаться в предоставлении автономии самопровозглашенным ДНР и ЛНР в составе Украины.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы должны идти по пути нахождения компромисса, и этот компромисс я вижу в предоставлении автономии», — сказал он. Господин Медведчук привел данные опросов, согласно которым 43% жителей ЛНР и ДНР выступают за автономию региона в составе Украины. Такое же количество опрошенных, по его словам, поддерживает независимость от Киева.

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«Условно 43% выступают за независимость и признание… А 43% выступают за возвращение в Украину, но в составе автономии, которая будет входить в состав Украины», — сказал Виктор Медведчук.

В четверг, 23 августа, в Киеве сообщили о гибели пятерых военных в результате боев в Донбассе. Представитель самопровозглашенной ЛНР заявил, что столкновения произошли в районе села Желобок Славяносербского района.

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