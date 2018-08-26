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08:43 (мск), источник: Известия

В США назвали главную опасность для американской армии

Главные проблемы для армии США — это не Россия и Китай, а неправильное использование своей военной силы, а также злоупотребление военными действиями по всему миру, пишет американский полковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для The National Interest.

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Источник: AP 2018

По мнению эксперта, Вашингтон, стремясь уязвить Китай и провоцируя Россию военными операциями у ее границ, ставит под угрозу безопасность самих Штатов.

Кроме того, США предоставляют гарантии безопасности маленьким государствам, которые могут в итоге втянуть страну в войну.

«Мы участвуем в операциях в некоторых странах, в которых у США вообще нет никаких интересов в сфере безопасности», — сетует Дэвис.

По его словам, в Штатов самые крупные ВМС и ВВС, но Вашингтону все же следует пересмотреть свою политику.

«Мы доминирующая глобальная держава, как в военном, так и в экономическом плане. В основном господство Америки базируется на современных вооружениях и технологиях. Однако наша зависимость от технологий — это палка о двух концах», — пишет экс-полковник.

Он уверен, что если противники США воспользуются космическим вооружением и уничтожат американские навигационные и разведывательные спутники, то США сразу же утратят практически весь свой военный потенциал.

Для сохранения США «статуса доминирующей мировой державы» Дэвис увидел два решения.

«Во-первых, мы не можем постоянно использовать военную силу или угрожать для того, чтобы заставить наших конкурентов соглашиться на все наши требования: подобное поведение порождает страх перед Америкой и побуждает противников наращивать исследования и разработку контрмер», — пишет он.

Во-вторых, Дэвис призывает Вашингтон не распылять военную силу.

«Мы довели нашу военную технику до состояния износа, залезли в триллионные долги, чтобы финансировать непоследовательные и ненужные боевые операции», — добавляет он.

В июне издание The Washington Times назвало главную угрозу существованию США.

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