Политики отреагировали на смерть Маккейна

Источник: AFP 2018

Символ антироссийского мышления

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал Маккейна «зеркалом эпохи холодной войны», для которой характерно было четкое деление мира на «своих и чужих».

Единственной его идеологией на самом деле было «защищай своих и бей чужих», где единственным мерилом были лояльность Америке и американские же интересы, а не соответствие критериям мира, добра и справедливости. Константин Косачев Глава международного комитета Совета Федерации

Коллега Косачева по комитету, сенатор Олег Морозов отметил, что Маккейн всегда открыто настаивал на том, что Россия — враг США, и никогда не обращал внимания на реверансы российских политиков в сторону Запада в 90-е годы.

«Он был хорош в своей ненависти к России. Именно он есть символ откровенного антироссийского мышления. Его суть: России не может быть никакой другой, кроме враждебной. Хорошая Россия — мертвая Россия. Олег Морозов сенатор

Маккейн не был другом России, но был патриотом своей страны, соглашаются в Госдуме.

Нельзя не сказать, что это был мужественный и принципиальный человек, патриот, на долю которого выпало немало испытаний при жизни. Соболезнования родным и близким сенатора и всему американскому народу. Леонид Слуцкий председатель думского комитета по международным делам

Реакция в США

Соболезнования родным и близким сенатора выражают политики по всему миру. Смерть Джона Маккейна прокомментировали четыре последних американских президента.

«Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!» — написал в твиттере Дональд Трамп.

«Мы с Мишель выражаем самые глубокие соболезнования Синди (жене Маккейна. — Прим. ред.) и всей его семье», — такое сообщение появилось в твиттере Барака Обамы.

«Чьи-то жизни кажутся настолько яркими, что сложно представить себе их конец. Чьи-то голоса звучат настолько громко, что тяжело представить, как они умолкают. Он верно служил самым достойным традициям нашей страны. И для меня он был другом, по которому я буду скучать», — говорится в заявлении Джорджа Буша — младшего.

Билл Клинтон отметил, что Маккейн не замечал противоречий между республиканцами и демократами, когда дело касалось интересов Америки.

«Друг маленьких стран»

«Джон Маккейн — солдат и сенатор, американец и атлантист. Его будут помнить и в Европе, и в Северной Америке за его смелость и характер, и как решительного сторонника НАТО. Мои мысли вместе с его семьей и близкими», — написал в твиттере генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Маккейна «великим американским патриотом и большим сторонником». «Я всегда буду дорожить постоянной дружбой, которую он демонстрировал по отношению к народу Израиля и ко мне лично», — заявил он.

По словам бывшего британского премьера Дэвида Кэмерона, в лице Маккейна США потеряли «принципиального лидера» и «великого защитника свободы».

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что грузинский народ потерял большого друга, «который всегда стоял рядом с нашей страной». В МИД страны добавили, что сенатор «поддерживал маленькие страны, которые боролись за свободу, независимость и демократию».

В Польше американского политика назвали «проверенным другом». По словам премьер-министра Матуеша Моравецкого, он был «неутомимым стражем» демократических свобод.

Биография Маккейна

Джон Маккейн, сын и внук известных адмиралов, родился на панамской базе ВВС США в 1936 году. Он окончил школу военных пилотов и отправился добровольцем на войну во Вьетнам.

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Там его самолет был сбит, Маккейн получил тяжелые переломы и угодил в тюрьму для пленных военных летчиков. Когда вьетнамцы поняли, что взяли сына высокопоставленного офицера — Джон Сидни Маккейн — младший с 1968 по 1972 год руководил всеми американскими Вооруженными силами во Вьетнаме, — ему оказали медицинскую помощь, перевели в лагерь, а затем поместили в одиночную камеру.

Сам он утверждал, что постоянно подвергался пыткам и был на пороге самоубийства, тогда как вьетнамская сторона говорила, что к пленному относились бережно и помогли вылечиться от травм. В общей сложности Маккейн провел в плену 5,5 лет и был освобожден в 1973 году.

Он попытался вернуться к работе летчика, но не позволило здоровье. Девять лет спустя он избрался в палату представителей от Аризоны, затем попал в сенат, где бессменно представлял штат до самой кончины.