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15:41 (мск), источник: РИА Новости

В Эстонии предложили назвать новую штаб-квартиру НАТО именем Маккейна

ТАЛЛИН, 26 авг — РИА Новости. Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предлагает назвать новую штаб-квартиру НАТО в честь скончавшегося сенатора США и друга Эстонии Джона Маккейна.

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Сенатор США от Аризоны скончался в возрасте 81 года. Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение.

Ильвес отметил, что Маккейн был большим другом Эстонии, поддерживал вывод из страны советских войск и вступление республики в НАТО, всегда отстаивал интересы свободы и демократии.

«Проведя шесть лет в заключении у коммунистов, он лучше какого-либо другого современного американца знал, что значит свобода. Эстония выразила бы уважение к нему, если бы предложила назвать новую штаб-квартиру НАТО в честь Джона Маккейна. С этим предложением Эстония могла бы выступить на заседании Северо-Атлантического совета уже в понедельник», — написал Ильвес в Twitter.

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Маккейн был летчиком ВМС США во время войны во Вьетнаме. Он попал в плен после того, как его самолет был сбит, был серьезно ранен и подвергался пыткам. Маккейн провел в плену около пяти с половиной лет.

Новое здание штаб-квартиры НАТО общей площадью 250 тысяч квадратных метров, куда чиновники и персонал переехали в этом году, располагается через дорогу от старых помещений на бульваре Леопольда Третьего в Брюсселе, которые первоначально служили госпиталем. Штаб-квартира из стекла и металла, согласно архитектурному замыслу, представляет собой сомкнутые пальцы, символизирующие единство стран-членов альянса. Здание разместилось на территории общей площадью 41 гектар.

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