В Эстонии предложили назвать новую штаб-квартиру НАТО именем Маккейна

Сенатор США от Аризоны скончался в возрасте 81 года. Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение.

Ильвес отметил, что Маккейн был большим другом Эстонии, поддерживал вывод из страны советских войск и вступление республики в НАТО, всегда отстаивал интересы свободы и демократии.

«Проведя шесть лет в заключении у коммунистов, он лучше какого-либо другого современного американца знал, что значит свобода. Эстония выразила бы уважение к нему, если бы предложила назвать новую штаб-квартиру НАТО в честь Джона Маккейна. С этим предложением Эстония могла бы выступить на заседании Северо-Атлантического совета уже в понедельник», — написал Ильвес в Twitter.

Читайте также Как Джон Маккейн стал одним из самых влиятельных членов республиканской партии

Маккейн был летчиком ВМС США во время войны во Вьетнаме. Он попал в плен после того, как его самолет был сбит, был серьезно ранен и подвергался пыткам. Маккейн провел в плену около пяти с половиной лет.